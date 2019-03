Már fészkelni sem engedjük a fecskét, pedig egyszerűen együtt lehet velük élni

Ez a fecskepelenka a szakértő szerint túl közel van a fészekhez, melyet így nem tudnak majd használni a hazatérő madarak. Fotó: Karnok Csaba

Csongrádi fészekügy

A makói Bérpalota fecskéi

Évről évre jelentősen csökken a költöző madarak állománya. A jelenség a fecskepopuláción már jól látszik: ezen madaraknak csupán töredéke található már meg hazánkban ahhoz képest, amennyien néhány évtizede voltak.– Szeged belvárosában például a 40 évvel ezelőtti állománynak körülbelül 10 százaléka található már csak meg – mondta el lapunknak Molnár Gyula biológus, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei helyi csoportjának elnöke. A szakember véleménye szerint ennek legfőbb oka a klímaváltozás. – A repülő rovarok a csapadékos időszakok elmaradásával nem úgy fejlődnek, ahogyan kellene, így már Afrikában sincs elegendő táplálék, ami energiát adhatna a fecskéknek a visszaútra. Hasonló a probléma egyébként Magyarországon is, ezt azonban nálunk még az is tetézi, hogy fészkelni sem engedjük őket.Molnár Gyula tapasztalatai szerint a fecskék, melyek ma már elsősorban házak ereszei alatt tudnak csak meghúzódni a városokban, nem találnak elég biztonságos helyet. – Gyakran látni, hogy a lakók tüskéket szerelnek az ablakok sarkába, hogy a fecskék ne tudjanak oda építkezni, vagy hálóval vonják be azt a területet, ahová a madarak kezdenének odaszokni. De láttam már olyan megoldást is, hogy a fészek alá olyan közel rögzítettek fel egy deszkát fecskepelenkának, hogy attól nem tudnak berepülni a madarak.A megelőző intézkedéseknél már csak egy rosszabb megoldás létezik: ha valaki leveri a fecskefészket. A biológus hangsúlyozta: ez üres állapotában is természetkárosításnak minősül, ha pedig madarak is vannak benne, mivel védett fajról van szó, több tízezer forint bírságra számíthat az elkövető.– Fontos lenne, hogy legalább Európában ne bántsuk a fészkelő állományt – hangsúlyozta Molnár Gyula, aki szerint ezekkel a madarakkal nagyon egyszerűen lehet együtt élni.– Csupán egy falapot kell felszerelni 40 centiméterrel a fészek alá, ami felfogja az ürüléket. Cserébe szezononként minden egyes példány közel másfél kilogrammnyi repülő rovartól szabadítja meg a környéket.A Csongrádi Rendőrkapitányság épületéről a kapitány utasítására fecskefészkeket vertek le, és ezt minden évben megteszik – adtuk hírül 2003 júniusában. Az esetből országos hír lett. Lukács János megyei rendőrfőkapitány jelentést kért a történtekről Bartus Ferenc csongrádi kapitánytól, ezt a dokumentumot és az újságcikket átküldte az ügyészségi nyomozóhivatalnak. A Kiskunsági Nemzeti Park pedig följelentést tett a történtek miatt. Az ügyészség novemberben úgy foglalt állást, nem minősül bűncselekménynek, ami Csongrádon történt. Ettől független esemény volt, hogy 2004 októberében a csongrádi kapitányságon tartott állománygyűlésen bejelentették: a városi kapitányság addigi vezetőjét, Bartus Ferenc alezredest – kérelmére, egészségi állapotára való tekintettel – a megyei főkapitány javaslatára október 31-ével nyugállományba helyezi az országos rendőrfőkapitány.Közép-Európa második legnagyobb molnárfecsketelepe Makón, a főtéri Bérpalota eresze alatt van. Az itt költő madarak 2007-ben kerültek először a figyelem középpontjába, az épületben akkor működő cukrászda kedvéért ugyanis a bejárat fölött levertek 80 fészket, a helyüket pedig hálóval fedték be. Aztán másfél évvel később bezárt a cukrászda. Azóta nem háborgatták a madarakat: a cukrászda helyén ma teraszos vendéglő működik, de a kihelyezett asztalokat külön tető védi a madarak okozta szennyeződéstől. Az önkormányzat egyébként készíttetett egy tervkoncepciót a rossz állapotú épület felújítására, s amikor ezt nemrégiben a képviselő-testület ülésén bemutatták, a látványterven nem szerepeltek a fecskefészkek. A tervező azt mondta, ez csak egy vázlat, és ez ügyben még egyeztetni fognak.