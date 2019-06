Már működik a klíma a villamosokon

A hirtelen beköszöntött kánikulában minden hol előkerültek a ventilátorok és beüzemelték a légkondicionáló berendezéseket. Egyik olvasónk arra panaszkodott, nem működött a klíma a 2-es villamoson, és hiába volt a külső hőmérséklet még csak 22 fok körül, a járművön alig volt levegő a nyitott ablakok ellenére. Utánajártunk a Szegedi Közlekedési Kft.-nél, felkészültek-e a hirtelen melegre. Majó-Petri Zoltán ügyvezető elmondta, amikor nappali hőmérséklet tartósan 25 fok fölé emelkedik, az arra alkalmas járműveiken automatikusan bekapcsolják a központi klímaberendezéseket: ilyen a PESA, amely többnyire a 2-es villamos vonalán közlekedik. Ezek mellett a piros csuklós Skoda flotta és a nemrégiben üzembe helyezett trolik és légkondisak, az újabb járműveknél már elvárás az ilyen berendezés.



– A forgalmi diszpécser kedd reggel kezdte el utasítani a vezetőket kapcsolják be a klímákat, a járműveket 22-24 fokra hűtjük. Az utasok kérésére tavaly óta a járművek belsejében is jelezzük, hol vannak a levegő befúvó nyílások, azok érdekében, akik érzékenyek a klimatizálásra – magyarázta Majó-Petri.



Megtudtuk azokon a villamosokon és trolikon, amelyeket 2010 előtt gyártottak nincsen légkondicionáló, ilyen például a Tatra villamos. Az ügyvezető elárulta, néhány héten belül forgalomba helyeznek egy nagy felújításon átesett Tatrát, ebben már lesz ilyen berendezés.



A nyári menetrend június 15-től életbe lép életbe, a villamos és troli vonalakon a követési idő növekszik, a pontos menetrendet a megállókban kihelyezett tájékoztatókon és az interneten lehet követni. Majó-Petri Zoltán megerősítette: kánikulában egy vizes palackkal bátran felszállhatunk a járatokra, s el is fogyaszthatjuk a frissítőt, természetesen ügyelve az utastársak ruházata és a járművek tisztaságára.