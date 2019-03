Megfosztották képviselői mandátumától Kiss Attilát

Megkapta Kiss Attila a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzését – adta hírül a Makói Csípős és a makohirado.hu. A határozat elutasítja a fellebbezést, amelyet a jobbikos megyei önkormányzati képviselő a Csongrád Megyei Közgyűlés február 9-i döntése ellen nyújtott be.Kiss méltatlan a képviselői tisztségre, mert a Sándor Móricz Egyesület elnöke, és a szervezet a kiadója a Makói Csípősnek, ez a két szerep a törvény értelmében összeférhetetlen – így szólt a megyei közgyűlés határozata. Ezt tavaly ősszel már kimondta a megyei testület, akkor is fellebbezett Kiss Attila. A bíróság érdemben nem vizsgálta a határozatot, hanem – mivel nem volt benne indoklás – formai okokra hivatkozva megsemmisítette azt.Most viszont vizsgálta is a körülményeket a közigazgatási bíróság, és – a tudósítások szerint – azt állapította meg, hogy a Makói Csípős sajtóterméknek minősül, „rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett, nyereség elérése érdekében" működik. A sajtóterméket fönntartó egyesület és elnöke tehát „médiatartalom-szolgáltató", emiatt tényleg fönnáll az összeférhetetlenség.Kerestük Kiss Attilát telefonon, de szerdán nem sikerült vele beszélni. A Makói Csípősnek azt nyilatkozta, hogy ha a mai magyar jogállam így működik, elfogadja a döntést. „A tiszteletdíjat a helyemre érkező képviselő kapja meg. A párt később dönt majd arról, kit küld be a megüresedett listás képviselői helyre" – közölte Kiss.– Mi még nem kaptuk meg írásban az értesítést, addig nem reagálok rá – mondta lapunk kérdésére Kakas Béla, a megyei közgyűlés elnöke.