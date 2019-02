Mindenki el tud helyezkedni Csengelén - A pályázatok minőségi előrelépéseket hoztak a polgármester szerint

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatai Csengelén is meghatározták 2018-at. Kormányos Sándor (képünkön) polgármester szerint minőségi előrelépéseket hoztak, hiszen fedett piacteret építhettek külön vizesblokkal és két irodával a falu központjában, ez több évtizedes álmuk volt a csengeleieknek.



– Hamarosan az egészségügyi központ kialakítása is a végéhez ér, már csak a működési engedélyekre várunk. A védőnői ház még a 60-as években épült, most teljes egészében megújulhatott. Mellé felhúztunk egy orvosi rendelőt is. Így 21. századi körülmények közt zajlik majd a rendelés és a védőnői szolgálat. A kor követelményeinek felel meg hamarosan az önkormányzat épülete is, ahol fűtés- és energetikai korszerűsítést végzünk, a tetőtér szigetelést kap, a bútorcsere és a villamos hálózat fejlesztése is a munkálatok része. A melléképületünk is megújul energetikailag, éppúgy, mint a másik, kétszintes orvosi rendelőnk, ahová jelenleg várjuk az új háziorvost. Az öt plusz két főt befogadó bölcsőde létrehozására büszke vagyok, ugyanis a kormányhivatallal együttműködve lezártuk a beruházást, szeptember 3-ától telt házzal működik– részletezte a polgármester.



Az iskolában is megoldották a vizesblokk-kérdést, eddig egy különálló épületbe kellett átjárni, most azonban a tankerület támogatásával 16 millió forintból a főépülethez csatolva új mellékhelyiség épült. A belvízelvezetési rendszert is renoválták a Petőfi, a Deák és az Árpád utcában. Így ezután nem áll meg a település közepén a víz, azt kivezetik, és egy záporvíztározó létrehozásával összegyűjtik, az aszályra tartalékolva. A tanyavilágban napelemes lámpákat helyeztek ki. Emellett új nyílászárókat, laptopokat és telefonokat kapott a faluház, utóbbiakat a lakosság oktatására nyerték. Megvalósult még a településrendezési koncepció is 2018-ban, amely rögtön két nagyobb vállalkozást vonzott Csengelére, ezáltal mintegy 6 milliárdos működő tőke érkezett, több mint 100 munkahelyet teremtve.



– Csak az nem dolgozik, akinek az egészségügyi állapota nem engedi, egyébként mindenki el tud helyezkedni Csengelén az ide települő cégeknek köszönhetően. Így húsz főnél kevesebbel működik a közmunkaprogram – magyarázta Kormányos Sándor. Szintén a tavalyi eredményekhez sorolta az 500-600 helyit megmozgató hagyományőrző disznóvágást és az októberi csengelei étkek napját. Mindkettőt tavaly rendezték meg először, idén pedig folytatják.



2019-ben a Kistelekkel közösen működő EFOP-os programban asztalosműhelyt alakítanak ki. Cél, hogy elnyerje a diákok tetszését a szakma. Megújul a napközi konyha is egy pályázat révén. Az utakat is rendezik: szélesítik az aszfaltot, traktort vásárolnak, amellyel járhatóvá teszik a külterületi utakat, a tanyavilágban pedig zúzottköves utat alakítanak ki.