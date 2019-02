Mire figyeljünk a síutaknál?

Kérdezze szakértőinket!



Olvasóink a fogyasztovedok.szeged@gmail.com e-mail- címen kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértői olvasóinknak személyesen és e-mailben is próbálnak megoldási javaslatokat adni. A közérdeklődésre számot tartó válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint portálunkon.

Előfordulhat, hogy gond van az újonnan vásárolt sífelszereléssel és -ruházattal. Tudja, hogy meddig cserélheti vissza, ha még ki sem csomagolta, vagy az első próba után kiderül, hogy mégsem találta el a méretet? Járt már úgy, hogy kölcsönözte a léceket, a felszerelést, de azok önhibáján kívül tönkrementek? Mennyi kártérítést kért az üzlet? Hogyan avultatta a láthatóan már nem új síbakancsot, -ruhát? Írja meg, ha vita lett az ügyből!Nem ritka, hogy a lefoglalt síút többe kerül, mint amennyiért hirdették. Ha a „közvetítő közvetítőjével" utazott, és nem sikerült jól, kérdezzen bátran fogyasztóvédelmi szakértőinktől! A síelés a sportról, a kikapcsolódásról, a feltöltődésről szól, ám nem mindenki elégedett maradéktalanul a szállással vagy az utazással.Járt már úgy, hogy az ígért havas hegycsúcsok helyett a szálloda hátsó udvarára, a gazdasági bejáratra nézett az ablaka? Előfordult, hogy a rosszul fűtött buszon olyan kellemetlen volt az odaút, hogy már eleve félt a hazaindulástól? Ossza meg negatív élményeit, kérdezze szakértőinket!Járt már úgy, hogy utolsó pillanatban történő foglalás miatt hátrány érte last minute úttal? A legrosszabb ülést kapta, vagy a túl alacsony ár visszaköszönt a fél- vagy teljes panziós ellátásban? Mit tehet, ha úgy érzi, becsapták, és nem tudja igényeit érvényesíteni? Ha útlemondási biztosítást kötött, de az indok, amelyre hivatkozva vissza akarta kérni a pénzét, „könnyűnek találtatott"? Járt már úgy, hogy elfelejtette dokumentálni a panaszait, és ezek hiányában nem tudta érdekeit érvényesíteni?Síelésnél melegen ajánlott a komoly utasbiztosítás, hiszen például egy olasz – osztrák, francia, svájci – helikopteres mentés ára több ezer euró is lehet. De ezt már Szlovákiában és Romániában sem számítják olcsón. És akkor még nem beszéltünk a kórházi és egyéb kezelésről, amelyeket nem biztos, hogy maradéktalanul finanszíroz az Európai Egészségbiztosítási Kártya, hiába váltottuk ki. Szóval – ahogy a szakmában mondják –, biztosítás nélkül minden lejtő veszélyes.Fontos, hogy a felelősségbiztosítás is része legyen a szerződésnek, hiszen ha mi okozunk másoknak kárt vagy balesetet, perelhetők vagyunk. Vesztesként pedig meg kell téríteni az anyagi károkon túl a munkából kiesés miatt elmaradt jövedelmet, valamint a jogi képviselet díját is. Járt már úgy, hogy ráfizetett egy könnyebb síbalesetre, mert biztosítója nem olyan mértékben állta a számlát, ahogy megígérte, vagy ahogy ön gondolta? Hogyan tudták megoldani? Természetesen jól végződő történetét is várjuk!