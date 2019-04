Nem hagyták az utolsó pillanatra a húsvéti sonkát: virág és zöldség fogyott nagypénteken a piacon

Nagypéntek és nagyböjt



A nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvét előtti péntek. A húsvét előtti 2. és a farsangi időszak vége utáni 45. nap. Ezen a napon emlékeznek meg Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és temetéséről. Magyarországon 2017 óta munkaszüneti nap, dátuma március 20-ától április 23-áig változhat. A nagyböjt a keresztény közösségekben a húsvét előtti negyvennapos előkészületi, bűnbánati időszak. Lényege a húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés, a hitben való elmélyülés.

Tóth Róza Emma édesanyjával és nagymamájával piacozott nagypénteken. Az öt és fél éves kislány azt is megmutatta nekünk, mit vásároltak.Fotó: Kuklis István

Gyönyörűen csillant meg a napfény a fonott kalácson az Irén csarnokban, vitték is, mint a cukrot. Fotó: Kuklis István

– Mi csak egy kávéért jöttünk ki, ami itt a legjobb – mondta péntek délelőtt a Mars téri nagycsarnok egyik kávézójánál sorban álló Lesti Ádám, aki a habos kávéval és a spenótos süteménnyel a terasz felé vette az irányt.– Vendéglátósként mondhatom, hogy ez egy ékköve a piacnak – tette hozzá a családapa, miközben kisfia, a másfél éves Olivér boldogan nyalt bele a tejszínhabba.A Mars téri piac nagypénteken is várta a vásárlókat, akik tapasztalataink szerint nem hagyták az utolsó pillanatra az ünnepi sonka megvásárlását. A henteseknél alig néhányan lézengtek, a legtöbben kalácsért álltak sorba, a kosarak, szatyrok pedig a húsvéti asztal díszítésére szánt virágokkal, tojással és friss tavaszi zöldségekkel, többek között retekkel és újhagymával voltak megpakolva.Az öt és fél éves Tóth Róza Emma édesanyjával és nagymamájával vásárolta meg az ebéd fontos hozzávalóit.– Paradicsomot, tésztát, hagymát, paprikát, uborkát, citromot vettünk – sorolta a fonott kosár tartalmát. Édesanyja, Goda Katalin a másik zacskót is megmutatta, abban egy kacsa és a húslevesnek való gyöngyös hevert. A nagymamától pedig, aki szintén Katalin, azt tudhattuk meg, hogy a húsvéti sonkát már időben, pont egy héttel ezelőtt megvették. – Még veszünk virágot és fűszernövényeket is, mert később még kertészkedünk egy kicsit – tette hozzá búcsúzóul Katalin.Az Irén csarnokban az egyik pékségben rendkívül ügyesen használták ki az ablakon besütő napsugarakat, pont oda tették a kalácsos kosarat, ahová a nap sütött, így el sem lehetett téveszteni a szemkápráztatóan csillogó pékárut, amit vittek is, mint a cukrot. A nagyot 850, a kicsit 450 forintért kínálták, de büszkén mutatták a csak náluk kapható kézműves grillázstojásokat is. Fehérvári Máté nem ezek közül választott, hanem a legalsó fonott kalácsra bökött rá. – Jó választás volt – dicsérte a döntést az eladó.A henteseknél itt sem verték egymást a vevők, legfeljebb egy- egy szál kolbászt vittek. Nem panaszkodtak viszont a halsütödések, hiszen a nagypénteki böjtölés miatt rendívül jól fogyott a pontypatkó és a hekk is.