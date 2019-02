Nem volt komoly indok a büntetés csökkentésére - Jogerősen is tíz évre ítélték a Szatymazi utcai gyilkost

Helybenhagyta a Szegedi Ítélőtábla csütörtökön a Szegedi Törvényszék korábban hozott elsőfokú ítéletét és emberölés miatt jogerősen tíz év börtönbüntetésre ítélte azt a vajdasági férfit, aki újév napján végzett barátnőjével Szegeden, a szatymazi utcában.



Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész tudomásul vette, de a védelem enyhítésért nyújtott be fellebbezést, ezért kellett az ítélőtáblán is tárgyalni az ügyet.



Az ítélet indoklásában Mezőlaki Erik bíró elmondta, hogy az elsőfokú bíróság törvényes és arányos büntetést szabott ki, így a táblabíróság nem látott indokot arra, hogy csökkentse azt. Mezőlaki Erik szerint az egyetlen súlyosító körülmény az volt, hogy a fiatalember ittasan követte el a gyilkosságot. A védelem által sorolt enyhítő körülményeket, például a férfi büntetlen előéletét, és a beismerő vallomását azonban nem lehetett olyan súllyal figyelembe venni, hogy eltérhessenek az gyilkosságért adható maximális 15, illetve minimális 5 éves büntetésről. Ezért döntöttek a középmérték, azaz a 10 év mellett. A férfi legkorábban a büntetés kétharmadának letöltése után szabadulhat.



A férfi az utolsó szó jogán elmondta, hogy sajnálja amit tett, hogy szégyent hozott a családjára és, hogy sok embernek okozott fájdalmat.



„Bármit megtennék, hogy visszacsinálhassam, gondolkodás nélkül helyet cserélnék vele, és amíg élek bűntudatom lesz" - tette hozzá.



Ahogy korábban megírtuk, a Szatymazi utcában január 1-jén ölte meg barátnőjét egy szerb-magyar kettős állampolgárságú férfi, valamikor 7 és 9 óra között. A vád szerint a férfi és barátnője tavaly december 30-án utazott Szegedre szilveszterezni. A fiatal lány rokonának lakásában szálltak meg.



December 31-én előbb a lakásban találkoztak ismerőseikkel, ahol a férfi megivott hét deci tömény alkoholt, amitől berúgott. Ezután elmentek az egyik szegedi szórakozóhelyre, ahol tovább ivott. Miután reggel visszamentek a szállásra, a lány azt mondta, hogy az ivás miatt szakít vele. Ezt a férfi látszólag elfogadta, és mindketten lefeküdtek aludni. A fiatal férfi azonban nem sokkal később felkelt, és a lánynak esett. Fojtogatta és a fejét többször is a falba verte. A lány belehalt a verésbe.



Ezután a férfi megkísérelte felvágni az ereit, de nem sikerült neki. Később szólt az egyik szomszédnak, hogy hívja a mentőket és a rendőrséget.