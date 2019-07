Nemesi Pál: pártcivakodás helyett gazdaságfejlesztést Szegeden

A politikus, aki a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Hír TV szerdai adásában úgy vélekedett, hogy az elmúlt 17 év, amióta Botka László szocialista polgármester vezeti a várost, de különösen az utóbbi két ciklus, vitával terhelt időszak volt.



Ez pedig rányomta a bélyegét a gazdaságra is, hiszen az elmúlt két évtizedben nem történt komoly iparfejlesztés és beruházás Szegeden. Márpedig egy fejlett város nem elképzelhető fejlett ipar nélkül - mondta.



Elsősorban a városvezetésnek és a vállalkozói szférának a gazdaságfejlesztést illető eltérő elképzelései miatt döntött úgy, hogy elvállalja a polgármester-jelöltséget.



Annál is inkább, mert egy várost nemzetközi szinten jól menedzselni csak úgy lehet, ha a városvezetés a kormánnyal megfelelő együttműködést alakít ki és közösen lobbiznak a működő tőke bevonzása érdekében. Ez az utóbbi időben teljes mértékben elmaradt - mondta.





Hibának nevezte azt is, hogy Modern városok program keretében megfogalmazott elképzeléseknek is csak a töredéke valósult meg Szegeden.



A szegediek számára fájdalmas, hogy továbbra is hiányzik a mindennapi életet megkönnyítő harmadik Tisza-híd - tette hozzá Nemesi Pál.