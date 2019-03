Nyílt napokon lehet ismerkedni az óvodákkal

Egy hónap múlva kell beíratni a 3 éveseket valamelyik óvodába, de ha valaki nem a körzetes intézményt preferálja, már most érdemes körbejárnia a lehetőségeket. Az intézmények ezekben a hetekben tartják nyílt napjaikat, amikor a gyerekeket be lehet vinni játszani, a szülők pedig bepillanthatnak az intézményekben folyó munkába. Tegnap két szegedi oviba mi is ellátogattunk.A Gyertyámos utcai óvodában a négy csoportszoba mindegyikében nagy volt a nyüzsgés.– Tapasztalataink szerint a szülők általában a nevelési programunkról, a választható foglalkozásokról érdeklődnek, kíváncsiak a felszereltségre, és arra, mekkora esélyük van, hogy a gyermekük bekerüljön – mondta el Lippai Zoltánné tagóvoda-vezető. A népszerű belvárosi intézményben minden évben túljelentkezés van, és mivel a körzetben lakó gyermek kevés, elsősorban a belvárosban dolgozó szülők számíthatnak arra, hogy ide hozhatják a kicsiket.Olajos-Kószó Anitának is fontos a munkahely közelsége, de hozzátette: ismeri is az óvodát, és mivel tudja, hogy itt jó helyen lesz a kisfia, valószínűleg elsősorban ezért választja majd. Szekeres Nikolett ugyanakkor úgy fogalmazott, neki mindegy, milyen messze van otthonuktól az óvoda.– Legalább tíz óvodát megnézünk majd. A lényeg, hogy az óvónők kedvesek legyenek, Olívia jól érezze ott magát és biztonságban legyen. A 30 feletti csoportlétszámmal dolgozó óvodákat viszont eleve kizárom – mondta az édesanya.Bár szintén belvárosi óvoda, a Mars téri intézményben nem volt ekkora tumultus. Kovács Edina tagóvoda-vezető elmondta, sokan nem is tudnak a forgalmas úttól védett, csöndes udvarban lévő intézményről, ennek köszönhetően náluk sosincs túljelentkezés, és 24 főnél nem nagyobbak a csoportlétszámok sem.– Programjainkról, eszközellátottságunkról szoktak érdeklődni a szülők, és akik eljönnek, általában elégedettek.A gyerekek nagyon várták az „újoncokat": amikor Adéllal megérkezett édesanyja, komplett fogadóbizottság kísérte be őket a terembe. Miközben a lányok a megszeppent kislányt rajongták körül, édesanyja, Kunráth-Békési Dóra elmondta, számára az óvónő személye a legfontosabb.– Akkor jön örömmel, ha szereti a pedagógust, aki vele van. Bár az is szempont, hogy ne kelljen reggelente túl sokat gyalogolni, a környékbeli négy óvoda mindegyikét megnézzük, aztán pedig kifaggatom a lányomat, melyik tetszett neki legjobban.A szegedi önkormányzati óvodákba idén április 24-én és 25-én lehet beiratkozni. Felvételt elsősorban abba az intézménybe lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik vagy szülője dolgozik.