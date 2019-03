Oda dobálják el a csikket, ahová jólesik: 10 év alatt semmit sem javult a helyzet a szegedi megállókban

Cigarettacsikkek lepik el a nagyobb forgalmú szegedi megállók peronját, fáinak tányérját, villamospályáit, hiába takarítják azokat az önkormányzati cégek. Fotó: Kuklis István

Örülnének, ha mindenki az ilyen csikkgyűjtőbe dobálná a cigiket. Fotó: Kuklis István

Csikkmentes Február néven hirdetett szemléletformáló akciót egy budapesti zöldszervezet, amelyet a BKV megállóiban citylightokon hirdetnek. Azért épp ott, mert a tömegközlekedési megállók számítanak a csikkszemét legnagyobb gyűjtőpontjainak. Szegeden sem túl rózsás a helyzet: bár júniusban lesz 10 éve, hogy tilos dohányozni a megállókban, ezt sokan a mai napig nem tartják be, és a csikkeket is kedvük szerint hajigálják szét. Sok helyen a peronra, a fák tányérjába, az útra vagy éppen a villamospályára dobják a cigaretták maradványát.– Katasztrofális a helyzet, főleg az átszálló megállókban. Ilyen a Mars tér vagy a Széchenyi tér, de külsőbb részeken is vannak ilyen megállók, hiába takarítjuk heti rendszerességgel. Nem változott semmi az elmúlt 10 évben az eldobált csikkekkel kapcsolatban. Pedig annak idején éppen azért helyeztük át a csikkgyűjtővel is felszerelt szemeteseket a megállók elejéből a legvégébe, hogy ha már egyesek nem tudnak lemondani arról, hogy a megállókban dohányozzanak, legalább ne a peronon vagy a környékén dobálják szét a csikkeket. Nemcsak a megállókban, de azok környékén, az útra is kidobálják a cigaretták maradványát – mondta el Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. vezetője a problémával kapcsolatban.Makrai László a probléma kiterjedtségéről szólva elmondta azt is, hogy miután a dohányzás kiszorult a vendéglátóhelyekről azok elé, sokan nem a kihelyezett gyűjtőkbe dobják a csikkeket, hanem közterületen szórják szét. Előfordult olyan is, hogy egy belvárosi vendéglátóhely személyzete a közeli park fái alá söpörte a csikkeket, így az oda terített mulcsot teljes egészében cserélniük kellett.– Ahol sok a várakozó vagy átszálló utas, ott a legjellemzőbb a probléma. Kiemelten ilyen megálló a kecskési végállomás, a szalámigyár, a Dugonics tér, a Károlyi utca és az Anna-kút – közölte megkeresésünkre Majó-Petri Zoltán, az SZKT igazgatója, aki megerősítette Makrai László tapasztalatait arról, hogy érdemben semmi sem változott a megállókban eldobált csikkek mennyiségével kapcsolatban az elmúlt tíz évben. Hangsúlyozta, az SZKT feladatkörébe csak a villamosmegállók peronjának takarítása tartozik. Munkatársaik két-három naponta jutnak el minden megállóba takarítani, összesöpörni a csikkeket, üríteni a csikkgyűjtőket. Megjegyezte, már annak is örülnének, ha a tilosban dohányzók legalább a csikkgyűjtőbe dobnák a cigarettavéget.