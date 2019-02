Óriási siker Dél-Afrikában: a magyarok nyerték a IV. Horgász Világjátékokat - Csongrád megyeiekkel

A diadalból Csongrád megyei versenyhorgászok is kivették a részüket.

A versenyen a csónakos pergető, a pontyozó, a női finomszerelékes és a férfi feeder kategóriában indult magyar válogatott. A XII. Csónakos Pergető Világbajnokságon (Loskop Dam), ahol Mészöly Sándor szövetségi kapitány és Bosánszky Péter másodkapitány által vezetett nemzeti válogatottunk Deák Ferenc Tóth László összetételben 31 ponttal szépen csillogó ezüstérmet szerzett Csehország mögött és Namíbia előtt végezve.Következtek a pontyozók, ők -a szakág eddigi egyik legjobb VB-helyezését, a 2017-es hazai rendezésű világbajnokság eredményét lemásolva -a XXI. Pontyfogó Világbajnokság (Bloemhof Dam) 8. helyén végeztek, ahol a házigazda Dél-Afrika diadalmaskodott.A nők aranyérmesek lettek, ahogyan a feeder-válogatott is. A 2017-ben a Magyarországon, Szolnokon megrendezett női horgász világbajnokság bronzérme után, most végre a legfényesebb érem csilloghat a magyar női horgászversenyzők nyakában. A feeder versenyen a magyar csapat húsz nemzet válogatottja közül - a tavalyi VB ötödik helyét elhomályosítva -, összesen 39,5 pontot szerezve hódította el a világbajnoki címet az 54 pontos holland és 63 pontos olasz horgász válogatott elől úgy, hogy az egyéni rangsor első 10 helyére három magyar versenyző is bejutott.A magyar csapat vezetője a makói Ambrus Tibor, illetve megyei kötődésű a szakvezetők közül Roskó Péter és Vidó Ferenc, a nők között a kiszombori születésű, Kecskeméten élő Walter-Barna Diána , a feeder-csapatban pedig a szintén makói, de Szegeden élő Erdei Attila és a csanyteleki Szabó Tamás szerepelt eredménnyel.