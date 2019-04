Összevonja szemöldökét, ha ezt meglátja - fotó

Fotó: Bakos András

Ő zárt e-vel írta volna, de a testvére úgy gondolta, jobb, ha ö-vel lesz – mondja a nemrég bezárt szegedi ruhaüzlet tulajdonosa a Polc Bötyár feliratú cégtábla születéséről. Ez most is látható a Mars téri üzletsoron, a pékségnél. Mivel számtalan színes felirat virít körülötte, a fekete-fehér kompozíció vonzza is a szemet. Végső soron eléri a célját ez a nyelvi szempontból hibás fölirat. A szegediek nyelvhasználatát felmérő kutatócsoport tagja, Németh Miklós egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének tanszékvezető-helyettese kirívóan rossz példaként említi. A tulajdonos is kapott érte hideget-meleget a vevőktől, amíg ment a bolt, pedig ő is tudja, hogy így mifelénk senki sem ö-zik. Azért nem hagyta nyugodni a dolog, utánaolvasott, tanulmányokat böngészett, és végül arra jutott, hogy az ö-ző nyelvjárás nem egységes, és más, szintén ö-ző vidékeken igenis mondhatják bötyárnak a betyárt.Ez egy kollégánk szerint is elképzelhető – például Afrikában.