Otthon is idegenben játszanak: nincs megfelelő létesítmény, ezért Makón rúgják a bőrt a szegedi női focisták

Makón befogadták őket

A tápéi pálya állapota a szakértők szerint katasztrofális. Ilyen körülmények között edzenek az NB I-es női focisták is. Fotó: Kuklis István

Rossz minőségű pályán edzenek

Kaptak ígéretet nagyobb támogatásra

A lelkes focirajongóknak egészen Makóig kell utazniuk, ha szurkolni szeretnének Szeged egyetlen NB I-es labdarúgócsapatának. Hölgyekről van szó, a Szent Mihály FC idén jutott föl az első osztályba. Nevük ugyan utal a szegedi településrészre, valójában Mihály arkangyalról keresztelték el őket. Szeretnék a város nevét használni, erről már folynak a tárgyalások a város vezetésével. Megfelelő infrastruktúra hiányában ugyanis Makón fogadja ellenfeleit a szegedicsapat, így tulajdonképpen a hazai derbiket is idegenben játssza az NB I újonca.A női NB I-ben az MLSZ szabályai szerint a férfi NB III követelményeinek megfelelő pályát kell biztosítani – megjelölt nagyságú és minőségű öltözőkkel, fedett lelátóval –, egy ilyen van Szegeden: az SZVSE-pálya, ám az is igen túlterhelt, több csapat játszik benne, így a csapat vezetésének megfelelő létesítményt kellett találnia. Makón tavaly adták át az új öltözőkomplexumot taós forrásból és az MLSZ támogatásával, így a létesítmény új öltözői és szolgáltatásai maximálisan megfelelnek az előírásoknak. Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere lapunk kérdésére elmondta, nagy adósságot törlesztettek ezzel, hiszen egy romos, elavult létesítményt újítottak fel a város utánpótlásának. Kialakításánál figyelembe vették azt, hogy megfeleljen az előírásoknak, és hosszú távon használható legyen. – Mivel a megyeszékhelyen, Szegeden nincs megfelelő létesítmény, amely alkalmas NB I-es mérkőzés lebonyolítására, ezért segítő kezet nyújtottunk a női csapatnak, amely a megyét is képviseli az első osztályban. Nekünk is van női focicsapatunk, így motivációt adhat, hova lehet eljutni, ráadásul élőben láthatják a makóiak az élvonalbeli nagy csapatokat, az MTK-t és a Fradit – fogalmazott a makói alpolgármester.– Mintha krumpliföldön járnánk, több a gödör, mint a fű – mutatja a tápéi edzőpálya talaját az élvonalbeli női labdarúgócsapat edzője, Hódi Mihály. Nagyrészt itt edzenek a lányok. Bár most Szentmihályra járnak ki a műfüves pályára, hogy ne kelljen a sárban dagonyázniuk. – Messze a legkisebb költségvetésből dolgozó NB I-es klub vagyunk, már annak is örülünk, hogy saját tulajdonú pályánk van Tápén, ami Szegeden egy csoda. Más kérdés, hogy a pálya játékterének állapota nem túl jó, sőt katasztrofális, aminek oka leginkább a túlterheltség, több fiúgárda utánpótlás-korosztályai és a női egyesület több csapata is itt edz – magyarázta a Szent Mihály Kft. menedzsere, Bereczki Ibolya.A lányok nagyon összetartanak, egymással is jól kijönnek. A motivációt is ez adja számukra, tudtuk meg Szil Tünde csapatkapitánytól, aki hatéves kora óta űzi ezt a sportot, 258 mérkőzést játszott már. Lipták Lilla – ahogy csapattársai nagy része is – tanul és dolgozik a foci mellett. Úgy fogalmazott, ha itthon játszanak is, idegenben vannak, bár szeretik és befogadták őket Makón, az mégse a saját pályájuk, nem ott edzenek.Az egyesület csak saját bevételéből gazdálkodik, fő irányuk a szabadidősport, ebbe a profilba kellett beilleszteniük idén a profi NB I-es csapatot. A várostól egymillió forintot kaptak, azt szeretnék, legalább annyit támogatást kapjanak, amennyit a női vízilabdások. Ez 10 millió forint volt ebben az évben. Joób Márton, a szegedi önkormányzat Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottságának elnöke lapunk megkeresésére elmondta, tervezik megemelni a női focisták támogatását a jövő évi sportkeretből a jelenlegi többszörösére, erről majd bizottsági ülésen döntenek. Ettől azonban még nem tudják itthon játszani bajnoki és kupameccseiket, bár úgy tűnik, erre is lehet megoldás.– Csapatunk együttműködési megállapodást kötött a Szeged-Grosics Akadémiával, melyben mi biztosítjuk a férficsapat női utánpótlását, cserébe az akadémia használhatja a mi létesítményeinket. Megállapodásunk értelmében az NB I-es mérkőzéseinket a rövidesen átadásra kerülő Szegedi Ifjúsági Centrum stadionjában tudjuk játszani – tudtuk meg Hódi Mihály vezetőedzőtől. A lányok és a csapat menedzsere is megerősítette, szeretnének bent maradni az első osztályban, ehhez azonban szükségük van még támogatókra.