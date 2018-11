Pipás Pistáról elnevezett batátachipset gyártanának Ásotthalmon - fotógaléria

a csipsz előállítása, ízesítése is saját ötlete, amit a védjeggyel együtt, ingyenesen ad át az ásotthalmiaknak.

A csipszet – amelyet Pipás Pista-logós papírzacskókban vehettünk kézbe – az átadón részt vevők meg is kóstolhatták.

Lapunkban beszámoltunk arról, hogy agrárlogisztikai központ épül Ásotthalmon, amelyben nagyrészt a közfoglalkoztatási programban termelt batátát tárolják majd (2018. augusztus 1.:). Kedden hivatalosan is átadták az épületet – az is kiderült: batátacsipsz gyártásába kezd az önkormányzat. A csipsz árusítását és a batátaüzletágat egy önkormányzati tulajdonú cég, a Várostanya Kft. fogja vinni. – Elsődleges célunk, hogy megismertessük a terméket a nagyközönséggel, rendezvényekre szeretnénk eljutni vele, és ott frissen árusítani – részletezte Toroczkai László polgármester.Hosszú távú céljuk a csomagolt csipsz előállítása, ehhez azonban befektetőt keres Toroczkai. Viszont a batátacsipsz márkaneve már megvan, sőt le is védette a polgármester. A településvezető a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához fordult a védjegykérelemmel, amelyben két megjelöléssel is szerepel a csipsz:Köszöntőjében Toroczkai elmondta:A csipsz nevében, aki az 1920–30-as években a legenda szerint férfiruhában járva fizetségért megunt vagy éppen erőszakoskodó férjeket gyilkolt az ásotthalmi tanyavilágban. Az agrárközpont átadóján részt vevő idős hölgyek elmondták, a helyiekben pozitív figuraként él Pipás Pista, aki szerintük igazságot osztott.A Terület és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) 50 millió forintot nyert a település az agrárlogisztikai csarnok építésére, amelynek hasznos alapterülete 135 négyzetméter, ebben van egy tárolótér, egy hűtőkamra, előtér, mosdó és zuhanyzó. A fejlesztés része volt a hűtőkamra gépészeti részének kialakítása is. Megtudtuk, a beruházással munkahelyet is teremtettek, egyelőre 5 főt foglalkoztatnak majd.