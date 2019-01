Rotary-adomány a gyermekklinika intenzív osztályának: infúziós pumpákért úsztak a gumikacsák

Fotó: Török János

A Rotary Club Szeged Dóm programja minden évben jótékonysági célokat szolgál, idén a SZTE Gyermekklinika intenzív osztályát támogatták azok, akik kacsajegyet vásároltak. Az ötezer jegy mindegyike elkelt, ráadásul több szponzor is támogatást adott, ezzel az eddigi legsikeresebb futamot zárta le a szervező klub. Tegnap pedig át is adták a befolyt összegből vásárolt négy darab infúziós pumpát.A gumikacsák belvárosi futamát egyébként idén is megrendezik: ezúttal majd a Rotary határon túli gyerekek szívműtétjét finanszírozó Gift of Life programját támogathatják azok, akik jegyet vesznek. Ezzel egy sárga kisállat virtuális tulajdonosaivá válnak, amelynek aztán szoríthatnak, hogy az ajándékokat jelentő első helyek valamelyikén ússzanak be a célba.