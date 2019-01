Szeged, a kutyabarát város - Ön tudja, hova térhet be kedvencével, és hol veheti le a pórázt róla?

Az új Tisza-hídtól északra a Tisza hullámtere mindkét oldalon. (Kivéve az üdülőterület)

Az árvízi emlékműtől délre a Tisza hullámtere mindkét oldalon

Kamaratöltés

A Csongrádi sgt. - Körtöltés és a Hódmezővásárhelyi vasútvonal által bezárt terület

Körtöltés

A Cserepes sortól délre eső terület (a piac, illetve a parkoló kivételével)

Hajóállomás és az új Tisza-híd közötti (Szeged felüli hullámtér)

Fodortelep - Tölgyes utca melletti légvezeték alatti terület,

Csongrádi sgt. - Körtöltés - Vértói út - Rókusi lakótelep által határolt terület

Új-Rókus - Északi városrész - Francia hölgy beépítetlen terület és meglévő erdő városrendezési hasznosításáig.

A kutyafuttató helyek Szegeden

Ide mehetünk be a kutyussal Szegeden

Mérey utcai Kézimunkabolt

Gutenberg utcai Stop Cukrászda

Felső-Tisza parti Vígmatróz söröző

Gringos étterem

A Klauzár téri Hatos Rétes

A Kárász utcai Dokk kávézó

Betyárok tanyája a Felső- Tisza parton

a Felső- Tisza parton Gőry Pince Étterem

Vendéglő a Régi hídhoz kerthelyiségébe is bevihetjük a kutyust, ahova a belső részen visz az utunk keresztül.

Ha a töltésen fut, és a szembejövő póráz nélkül sétáltatja a kutyáját, el kell mondanunk, hogy a kutyus gazdija teljesen szabályosan jár el. Sőt, olyan is előfordult, hogy emberéletet mentett a kutyus , akit kivittek a töltésre. Összegyűjtöttük, hogy Szegeden hol lehet a kedvenceinket póráz nélkül szabadon engedni, és mely üzletekbe engedik be őket. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról kimondja, hogy ezeken a helyeken futtathatjuk kedvenceinket:Egy másik rendelet, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 19/2012. (V.08.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról kitér arra, hogy ugyan a kutyákat ezeket a területeken lehet futtatni, de kötelező szájkosarat tenni rájuk.Mindezek mellett közterületen, vagy lakótelepen az azokhoz tartozó udvarral együtt csak a harapós természetű, kicsit agresszívabb kutyusokra kötelező a szájkosár.Ha a kedvencünk betöltötte a 6 hónapos kort, akkor az előbb említett közterületeken, lakótelepeken, és azok udvarain már a pórázt is kötelező ráadni a kutyusokra.A kutya a család része, és a városban nagyrészt nemcsak az udvarokon tartják, hanem már a lakásokban is. Emiatt a kutyusok már sokkal közelebb állnak gazdijaikhoz. Együtt alszanak, tévéznek, esznek, mozognak, a lakásban gyakorlatilag nevelik a kutyusokat, így nem szívesen hagyják otthon, ha mennek valahová. Ezt a tendenciát felismerve egyre több állatbarát helyet nyitnak Szegeden, ahova a kutyás gazdik bevihetik kedvencüket. Összegyűjtöttünk pár olyan helyet is, ahova bátran mehetünk kutyástul, nem kell otthon hagynunk egyedül.A közepes és kis méretű kutyákat bátran bevihetjük az áruházba. Kicsinek számít a 35 centi marmagasságúnál kisebb, vagy a 12 kilónál könnyebb, közepesnek pedig a max 55 centi magas és 35 kilós kutyus. - tudtuk meg a kutyabaráthelyek.hu oldalról.A Mol benzinkutak is kutyabarát helyekké váltak egy ideje, így nem kell a négylábút a kocsiban hagyni, ha szeretnénk inni egy kávét, vagy csak fizetni megyünk.Idén májusban kaptuk a hírt, hogy chipleolvasókat is helyeznek ki a benzinkutakra , ezzel segítve a kóbor kutyákon.A kutyapanziók olyan helyek, ahol a négylábú kedvenceink és mi is megtaláljuk a kikapcsolódást. Ezekről a helyekről júniusi cikkünkben olvashatnak bővebben.Amíg a gép kimos, addig a kutyust, legyen bármekkora, nyugodtan bevihetjük ebbe a gogol utcai mosodába.Sajnos Szegeden kutyaúsztató, kutyastrand nincs kialakítva , voltak már ezekre is próbálkozások, de sajnos nem tudtak megmaradni városunkban.Olvasink jelezték, hogy ezekre a helyekre mehetünk még kutyusainkkal:Ha Ön tudja, hova mehet még be kedvencével, küldje el nekünk a tudosito@delmagyar.hu e-mail címre.