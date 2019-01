Szegedi művészek, közművelődési szakemberek munkáját ismerték el az Agórában

A Himnusz költőjére, Kölcsey Ferencre és arra emlékeztetett Botka László polgármester a tegnapi ünnepségen, hogy Szeged 300 éve nyerte el a szabad királyi város címet. A magyar kultúra napját a Szent-Györgyi Albert Agórában díjesővel, a Szeghy Endre Pedagógus Női Kar énekével és Borovics Tamás előadásában egy Petőfi-verssel ünnepelték.– Városunk erejét és nagyságát az adja, hogy sokszínű, szabad, európai kulturális központ. Nem osztjuk a kultúrát jóra és rosszra, nemzetire és nemzetietlenre – mondta a polgármester. – A 2019-es költségvetés 6,5 milliárd forintot biztosít a kultúrára. 26 független kulturális műhelyt támogatunk, évente 50 alkotót segítünk.A polgármester az ünnepségen átadta a Szeged Kultúrájáért díjakat: elsőként Maderspach Katalinnak, aki biológus, valamint a Szeghy Endre Pedagógus Női Kar elnöke, emellett rendszeresen szerepel az Újszegedi Művészek Tavaszi Tárlatán is. Jarabekné Treplán Mariann szintén elnyerte a díjat, aki 1994 óta végez közművelődési munkát, négy évig volt a Kecskési Művelődési Ház vezetője, 1999 óta – 2008 óta igazgatóként – a Petőfi-telepi Művelődési Ház közösségi életét lendíti fel, országos hírű művészeket hívva. A harmadik díjazott Koczka Ferenc, a Szegedi Nemzeti Színház karmestere, aki zongora szakon végzett, később karmesterként is diplomázott. Több mint harmincöt éves színházi múlttal rendelkezik, de az SZTE Zeneművészeti Kar kiváló oktatója is évek óta.Tízen vehettek át Kölcsey-érmet: Szeged zenei életében végzett tevékenységéért Kecskés György kürtművész; Tóth György helytörténeti és szerkesztői munkájáért; Gömöri Krisztián színművész szegedi alakításaiért. Megkapta az érmet Tamás Ildikó néptáncpedagógus, Pappné Zánthó Rita nyugalmazott köztisztviselő, Móczárné Gila Gabriella, az Agóra igazgatóhelyettese, Németh Anikó, az SZTE Füvészkert igazgatója, a Gyékényből Szőtt Egyesület, valamint Kosztolányi József egyetemi docens, a matematika szakmódszertan oktatója, aki már színészként is bizonyított, továbbá Elisabeth Heumann – született Kandel Erzsébet Katalin –, aki Zsótér Andor leányági leszármazottjaként számos esemény és kiadvány megvalósulását támogatta. Az ő pártfogásával zajlott például Dankó Pista múzeumban őrzött hegedűjének a felújítása is 2012-ben.