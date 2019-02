Teljessé válik az Algyőre vezető kerékpárút - Fotók

Szeged szélétől egészen Algyőig már korábban megépült a kerékpárút, azonban a belvárosból kivezető szakasz továbbra is darabos, ez ellen tesznek most a Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése projekt I. ütemének részeként. 2058 méteren épül út Tarján és Baktó között, egészen a Bástya sorig, itt csatlakozik majd a 47. számú főút felújításával egy időben megépült Szeged–Algyő közötti kerékpárúthoz. Csütörtökön ünnepélyes keretek közt átadták a munkaterületet.– Erős társadalmi igény mutatkozott arra, hogy önálló kerékpárutat építsünk ki Szeged ezen részére. Indokolttá vált, hogy a már meglévő biciklis szakaszokat összekössük, ezáltal pedig a megyeszékhelyről már két keréken is átjuthatunk Algyőre, és vissza – emelte ki Nagy Sándor alpolgármester.Az eseményen jelen voltak a városrészek önkormányzati képviselői is. Mészáros Tamás szerint azért is indokolt a fejlesztés, mert öt iskola is található a környéken, így jelentősen megnőtt a kerékpárosok száma, sokan a munkába is kétkerekűn mennek Tarjánból. Hozzátette, a munka által a Budapesti körúton történő átkelés is biztonságosabbá válik így. Szénási Róbert úgy véli, egy Szeged méretű nagyvárosban kiemelt figyelmet kell fordítani a fenntartható közlekedésre, hiszen egyre több gépjármű van az utakon, amelyek az egészségre is negatív hatással vannak, viszont egy-egy ilyen beruházás tovább népszerűsíti a kerékpározást.A teljes projekthez Szeged 655 millió forint támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. Ezt az önkormányzat további 238 millió forinttal kibővítette azért, hogy az infrastrukturális fejlesztés pluszelemekkel bővülhessen. A teljes projekt tehát 893 millió forintból valósul meg, egyik szakasza a Szeged–Sándorfalva közötti kerékpárút építése, míg a másik a Tarján és Baktó közötti munka. Ugyan már november 19-től dolgozhattak volna a gépek, de a kivitelező számára a Magyar Közút Zrt. március közepéig nem engedélyezte a 47-es főutat is érintő munkálatokat, így addig a zöldövezetbe tervezett építési munkák végezhetők. Így 56 napot már biztosan csúszik a fejlesztés, a tervek szerint a nyár végén már birtokba veheti a lakosság.