Tolerancia kérdése a Tünde téri parkoló használata - fotók

A nemrégiben átadott 322 millió forintból felújított Tünde téri óvoda parkolórendszerében az atlatszo.hu fedezett fel hibát , miszerint az intézmény bejáratánál kialakított mozgáskorlátozott parkoló gyakorlatilag használhatatlanná válik, ha a környéken élők kevésbé toleránsak a sérült embertársaikkal. Beállnak a parkoló előtti térre, ahogyan azt eddig is tették, hiszen sem útburkolati jel, sem tábla nem tiltja meg azt számukra. Tehát ezt a parkolót teljes egészében körbezárják a nem privilegizált járművek.Ugyan az utca elején áll egy parkolót jelző tábla, amely alatt egy kiegészítés is szerepel, de a jel már lekopott róla, az mutatta valamikor a helyes parkolási irányt. Mint ahogyan a parkolók szélességét jelző sávok is eltűntek, a régebbi mozgáskorlátozott helynél már alig látszik valami, az újnál egyelőre még látható a felfestett jel.A portál egyébként a város önkormányzatát is megkereste a probléma kapcsán, a beszámolóban azt írták: a parkoló kialakítása végleges, de a parkoló és az óvoda főbejárata közötti közlekedő felület ideiglenes. A közlekedő felületek taktilis sávokkal a Belső-Tarján zöld város projektben lesznek kiépítve a komplex térrendezés keretein belül várhatóan tavasszal. Vagyis a közlekedőkre bízzák, hogy használható legyen a mozgáskorlátozottak számára kialakított parkoló.