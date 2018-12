Új szintet húznának a GEMMA Központra: hatékonyabban működhet a jövőben a speciális szegedi intézmény

Az építkezés folytatódik. Év elején kezdtek hozzá a liftnek helyet adó lépcsőház felhúzásához, jövőre pedig tovább bővítik a központot. Fotó: Karnok Csaba

– A Mikulás hozta nekünk az örömhírt: december 6-án kaptunk értesítést róla, hogy nyert a pályázatunk, amely a további biztonságos működésünket is garantálja. Ezzel a forrással új fejezet kezdődhet a működésünkben. Egy olyan mérföldkőhöz értünk vele, ami kiteljesítheti az intézmény komplex fejlesztő munkáját – mondta el Péntek Imréné, a szegedi GEMMA Központ igazgatója, amikor arról beszélt lapunknak, hogy 440 millió forint uniós támogatást nyert egy pályázaton a sérült gyerekek fejlesztésével foglalkozó intézmény. Hozzátette, az országban 12 intézmény nyert, ebből csak 3 volt civil fenntartású – közte a GEMMA Központ.A 440 millió forintot a központ bővítésére és fejlesztésére fordítják. A jelenleg kétemeletes épületre egy harmadik szintet is felhúznának, egyúttal lecserélnék az évek óta beázó lapos tetőt is, és az épület egésze külső hőszigetelést kapna.A Bakay Nándor utcai épület második emeletén jelenleg a készségfejlesztő iskola, első szintjén nappali foglalkoztató működik, a földszinten – ahol most az ebédlő is található – pedig többnyire a halmozottan sérült gyerekek fejlesztését végzik. A tervek szerint ez utóbbi munka az újonnan épülő szinten kapna helyet, a felszabaduló földszinti részen pedig egy fejlesztőközpontot alakítanának ki egészséges gyerekek számára.Persze ahhoz, hogy a többnyire kerekesszékes gyerekek följussanak a legfölső szinte, liftre is szükség van. Így az ősszel elkészült liftes lépcsőház mellett lenne egy másik lift is, az épület másik oldalán. A tervek szerint a második és harmadik szinthez is kapcsolódna egy-egy ebédlő, amelyeket a sérült gyerekek szükségleteinek megfelelően alakítanának ki.Egy kézilabdapálya méretű, 7 méteres belmagasságú tornaterem is épülne az iskolához kapcsolva, így télen-nyáron sokkal nagyobb hely állna rendelkezésre a kiemelten fontos mozgásfejlesztéshez. A tornaterem másik előnye, hogy az iskola közösségi programjainak is lenne hely az épületben.– Ha sikerül minden tervünket megvalósítani, sokkal hatékonyabban, strukturáltabban tud majd működni a GEMMA Központ: mindenkinek és mindenféle fejlesztésnek meglesz a maga helye – magyarázta az igazgató. A munkát – amelyet közbeszerzési eljárásnak kell megelőznie – mielőbb szeretnék elkezdeni – tette hozzá.