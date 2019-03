Újra bemutatkoznak a fiatal zeneszerzők Szegeden

15 fiatal alkotó ad elő, két koncerten két napon belül. Ma este lesz az első hangverseny hét órától. Szerdán délelőtt 10-kor kerekasztal-beszélgetést tart Magda Dávid. Téma a kortárs zene. Este hattól újabb fiatal tehetségek mutatkoznak be. Ismerős nevek is részt vesznek a programban, akik már az első fesztiválon is jelen voltak. Így Klebniczki György, Benedekfi Zoltán és Benedekfi István, valamint Szigeti Máté is. Utóbbinak és Magda Dávidnak egy-egy műve most először debütál majd. A hangversenyekre és a beszélgetésre a belépés ingyenes.