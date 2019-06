Vidáman zárták a tanévet a Gemma Központban

Arcfestés, csillámtetoválás, slime, magnetikus homok, bohóc, lufihajtogatás és persze fagyi minden mennyiségben – vidám programokkal zárták a tanévet a Gemma Központ diákjai és pedagógusai pénteken. A fergeteges parti előtt a fejlesztőiskola tanulói búcsúztak el a tanévtől, vidám műsort adtak, verseltek és táncoltak is, sőt ezt követően a pedagógusaik is meglepték őket egy zenés produkcióval. De itt még nem ért véget a meglepetések sora, hiszen a fiatalokhoz Bartalos Tamás, többszörös magyar-, Európa- és világbajnok fekvenyomó, erőemelésben többszörös dobogós sportoló is ellátogatott. Nem is akárhogy: kamionhúzó tudását mutatta be több körben. Az első „felvonásban" az intézmény egyik kerekesszékes tanulójával, Gyurival közösen húzta el a hatalmas járművet.Hamar nagy zsivaj kerekedett az udvaron, folyamatosan a „Hajrá Tamás!", „Hajrá Gyuri!" felkiáltást lehetett hallani. Az utóbbi „versenyzőnek" elképesztő öröm, hatalmas mosoly volt az arcán, amikor a fehér szörnyeteggel a pálya végéhez, a célba értek. Bartalos Tamás elmondta, számos kihívást teljesített már, volt, hogy három kamiont húzott egyszerre, de egy gyerekekkel teli busszal is megbirkózott már. Jelenleg hatszoros kamionhúzó bajnok. A hangos szurkolást motorok bőgése váltotta fel: Mező Csaba és Gyaraki Zsuzsa szervezésében a tavalyi siker után idén újra ellátogattak a jóérzésű motorosok az intézmény tanévzárójára, hogy örömet szerezzenek a diákoknak. Aki csak tehette, felpattant a járművekre.Péntek Imréné intézményvezető lapunk kérdésére elmondta, igazán sikeres tanévet tudhatnak maguk mögött, hiszen aki naponta betért hozzájuk, láthatta, mennyire boldogok a tanulók, mennyit mosolyognak. Szerinte ennél több nem is kell, a pedagógusok számára ez a mérce.– Ez a tanév most különleges volt, hiszen minden évben elutazunk Zánkára, viszont idén 110-en vettek részt a kiránduláson, ilyen még nem volt. Ez szép zárás mindenki számára. Sok eredményt elértünk, több pályázaton jól szerepeltünk, illetve fejlesztéseket is megvalósítottunk. Elkészült például a hidroterápiás szobánk, hamarosan befejeződik a lépcsőház megújítása, és zajlik egy építési projektünk is: az a munka előreláthatóan szeptemberben kezdődhet meg. Nagy szükségünk van még egy szintre az intézményben és egy tornateremre is.Ezek segítik a mindennapi munkát, ráadásul ősztől telt házzal működünk, az általános, a készségfejlesztő és a fejlesztő iskoláinkban 74 tanuló lesz, ez a szám pedig tovább bővül a 24 nappalis gyermekkel. Sok család kéri a segítségünket, viszont betelt a kapacitásunk. Amíg nincsenek újabb termek, addig nem tudunk több fiatalt fogadni, ezért most az a feladatom, hogy a minisztérium közbenjárását kérjem a mielőbbi építkezéshez – mondta el az igazgató. Hozzátette, a folyamatos létszámnövekedés pozitív visszajelzés számukra – ők eddig 50-60 gyermek befogadására voltak felkészülve. Megtudtuk, nyáron sem pihennek meg: négy héten keresztül táboroztatnak, ezzel is segítve a szülőket.