Vivien hódíthatja meg a Forma-3-at

Ezzel a mindössze 18 éves lány lesz a legfiatalabb pilóta a magyar autósport történetében, aki egy teljes szezon keretein belül eljut a nemzetközi Forma–3-as kategóriáig.



Keszthelyi Vivienről novemberben derült ki, hogy szerepel az idén induló W Series elnevezésű új gyorsasági női autóverseny-sorozat szűkített nevezési listáján – az indulókat később jelentik be, harminc országból több mint százan jelentkeztek, közülük első körben 55-nek maradt esélye a részvételre –, most azonban a versenynaptár összeegyeztethetősége miatt már korábban kipróbálhatja magát ebben a kategóriában.



A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által is hitelesített bajnokság naptárában 9 verseny szerepel, az első 5 helyen végző pilóta pedig szuperlicencpontokkal gazdagodik. Az első futamot január 12-én Thaiföldön, Buriramban rendezik meg, ahol Viviennek a versenyt megelőző két napon lesz először alkalma arra, hogy teszteljen a BlackArts Racing által biztosított versenyautóval.