A jövőnek is építették az áruházat

A frissen átadott szegvári áruházat 43 éve építették, már alaposan ráfért a felújítás. Az újjászületett üzlet nem csak a jelenkornak felel meg, hanem a jövőnek is, emelte ki Mészáros Zoltán. – Nagyot léptünk, XXI. századi áruház készült el Szegváron. A tetőre felkerült egy 35 kilowattos napelem rendszer is, ez szinte az üzlet teljes fogyasztását fedezi. Úgy terveztük át az egész áruházat, hogy jól érezzék magukat a vevők, a szemnek is kívánatos, mondhatni „szexi" legyen. A felújítás egy beruházás-sorozat része, ehhez pedig a vásárlóink jelentik a fedezetet. Több pénzük van az embereknek, így többet is költenek. – mondta el az elnök-vezérigazgató.A megnyitón Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a felújított üzlethelyiség nem csak egy egyszerű bolt a településen, de egyben közösségi pont is, ahol találkoznak, beszélgetnek az emberek. Gémes László polgármester az összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet. A szegvári önkormányzat partnerként is részt vett a felújításban, mivel az üzlet környékére már ráfért a felújítás. – Nem az önkormányzat teremti a munkahelyeket, de kutya kötelessége abban támogatni a helyi vállalkozásokat. Ezért is szálltunk be is a felújításba. Az építőanyagot a Hunor Coop biztosította, a munkát pedig az önkormányzat végezte el, így az összefogásnak köszönhetően megújult az áruház melletti járdaszakasz, parkolókat és biciklitárolókat építettünk ki. – részletezte a polgármester.A térkövezés miatt néhány fát ki kellett venni, de Mészáros Zoltán ígéretet tett rá, hogy ezeket többszörösen fogják visszapótolni. Az egyhetes próbaüzemet követően a megnyitó után „élesben" is kipróbálhatták a vevők az új áruházat. A felújítás során az üzlethelyiség esztétikailag is új képet kapott, valamint a polcok és tárolók is új helyre kerültek. Az új elrendezést még kicsit szokatlan a vevőknek, de hamar eligazodnak, mesélte lapunknak Veres Izabella. – Nagyon tetszik a felújítás, bár eleinte picit szokatlan volt, hogy máshova kerültek az áruk, de könnyen meg lehetett szokni. Egyébként is sokat szoktam ide járni, az iskola végeztével pedig mindig én intézem a nagybevásárlást. – osztotta meg lapunkkal első benyomásait a vásárló.