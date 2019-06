Bővült a szentesi múzeumi gyűjtemény

A tekercses papíradagolót a Szentesen legendás hírű Badár-boltban használták, a leveskiöntő csésze a „Hotel Petőfi Szentes" feliratot viseli, a Rakéta 9-es és Hajdu vákuumtisztító pedig még ma is működőképes. A tárgyak a lokálpatrióta és múzeumbarát Móra József révén kerültek a Kosztába. – A papíradagoló és a csésze csak úgy „szembejött" velem. A régi könyvek miatt sokat járok régiségkereskedőkhöz, és ha ilyet látok, akkor megmozdul bennem a Szenteshez tartozás, és megvásárolom – mesélt a helyi értékkel bíró tárgyakról Móra József. A képviselő már korábban is ajándékozott a múzeumnak, egy ötvenes évekbeli asztalterítő, illetve egy Andrikó István-portré is a jóvoltából került az intézményhez.



Farkas László múzeumigazgatótól megtudtuk, tervben van egy Szentesi Érték Ház nyitása, a Badár-bolt papíradagolóját oda szánják, a porszívókat pedig a múzeum munkatársai már el is helyezték a „Szojuz–36: Első magyar az űrben" kiállítás „retró" részlegében.



A Farkas Bertalan űrutazását bemutató tárlat június 22-én nyílik meg.