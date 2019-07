Tűzoltók mentették meg őket: az özvegyen maradt derekegyházi gólya fiókái a madárkórházban nőnek fel

Hétfőn délután tűzoltók segítségével hozták le a két kis gólyát.Fotó: Szabó István

A Madárkórházban nőnek fel a fiókák. Fotó: Szabó István

Jól vannak. Kedden reggel már kelepeltek.Derekegyházon évekig üres volt a gólyafészek. A településen élők legnagyobb örömére idén azonban gólyapár érkezett a településre és elfoglalták központban lévő fészket. Nemrégiben kikelt a két fiókájuk, amiket féltő gonddal neveltek. Ahogy ez gólyáéknál szokás, az egyik madár eljárt élelemért, a másik pedig a szárnyaival árnyékot tartott a kicsiknek. Legutóbb a templomavató ünnepség előtt figyeltük meg és fotóztuk le a gólyacsaládot. A felnőtt madár láthatóan szenvedett a hőségtől. Talán az extrém meleg időjárás lett a veszte. A hétvégén az egyik felnőtt gólyát ugyanis a földön találták a derekegyháziak. Elpusztult.- Nagyon örültünk, hogy megint vannak gólyáink. Mindenki érdeklődéssel figyelte, mi történik a fészekben. Két kis fiókája lett a családnak. Láttuk az erőfeszítést, hogy hogyan próbálják óvni az erős napsugárzástól a pihés kicsinyeiket – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere.- Egyik lakosunk, Bozó Antal szólt hétfőn, hogy elpusztult az egyik gólya. A kicsik meg egyedül vannak, nincs, aki árnyékot tartson nekik, mert a másik szülőjük élelemért ment. Láttuk, hogy nagyon pihegnek. Bozó Antal lánya gyakorlaton van a Szentesi Madárkórházban. Tőle tudtuk meg, hogy ez a helyzet igen veszélyes a kölyök gólyákra nézve. Könnyen hőgutát kaphatnak. Felvettem a kapcsolatot a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrével. Ő is megerősítette a félelmeinket. Ezért kértük a katasztrófavédelem és a Madárkórház segítségét. A tűzoltók létrás kocsija segítségével tegnap este kiemelték a két kicsit a fészekből. Sajnos még csak pihések, alig van toll a szárnyukon. Látszott az is, hogy nagyon le vannak gyengülve a hőségtől. A szakemberek úgy döntöttek, el kell vinni őket a madárkórházba, Szentesre, különben rövid időn belül elpusztulnak. Este az özvegyen maradt gólya visszatért a fészekre. Valaki le is fényképezte, hogy ott álldogált egyedül, szomorúan. Nem értette, hogy nincs meg sem a párja, sem pedig a fiókái. Nagyon sajnáljuk, hogy nem tudjuk a tudtára adni, hogy a kicsiknek ez volt az egyetlen túlélési esélyük...- A fiókák most már jól vannak – tudtuk meg Nagy Tímeától, a madárkórház vezetőjétől. Tegnap, amikor a tűzoltók segítségével bepillantást nyertem a fészekbe, két nagyon legyengült kis gólyát láttam, közel a hőgutához. A madárkórházban négy óra hűtés és pihentetés után sikerült őket olyan állapotba hozni, hogy etethessük őket. Mivel a madárkórházban éppen halhiányunk volt, ezért csirkeszívet kaptak, de megették. Természetesen keszeget és kárászt is jut majd nekik. Fészekbe kerültek, hogy minél inkább hasonlítson az új helyük a régi otthonukra. Legnagyobb örömömre, reggel gólyakelepelés fogadott!Nagy Tímea megerősítette, a gólyák közösen nevelik a fiókákat. Az egyik táplálékért megy, a másik a fészekben marad, hogy védje a kicsiket a melegtől, esőtől, széltől, vihartól. Ha ez a két kis gólya már tollas lett volna, fel-felálltak volna a fészekben, akkor a megözvegyült szülőjük és fel tudta volna nevelni őket egyedül.- De a két kicsi még csak pihés, két centis a szárnytolluk. Árnyékolás nélkül nem bírták volna ki. Már így is nagyon legyengültek. Ilyenkor persze sír az ember lelke. Madarat menteni felemelő érzés, de elvenni a szülőtől – ilyenkor a szív majdnem megszakad. Megmentettük a két kicsit, de a felnőtt madár egyedül maradt. Bízom benne, hogy az özvegy gólya tavasszal már új párral repül vissza a derekegyházi fészekhez és lesznek újabb fiókái.Nagy Tímea elmondta, ha gyorsan erősödnek, már augusztusban szabadon engedik a két fiókát. Ha nem, akkor Szentesen teleltetik át őket és jövőre, március 15-én lesz a nagy nap.- Bárhogy is alakuljon, Derekegyházon ünnepélyes keretek között bocsátjuk el őket – tudtuk meg a madárkórház vezetőjétől.