Új intézmény szervezi a szentesi kultúrát

A múzeumba olvadt és megszűnt mint önálló intézmény a Szentesi Művelődési Központ. A város kulturális életét ezentúl a Koszta József Múzeum és Művelődési Központ szervezi, ami a tervek szerint még idén kiegészül a Tóth József színházteremmel. Az átalakulással egy kétszázötven millió forint mérlegfőösszegű, ötven alkalmazottat foglalkoztató intézmény jött létre Farkas László Róbert, a múzeum eddigi igazgatójának vezetése alatt. – A művelődési központ éves működési terve és a nyári színház programja már összeállt, ezt nem szeretném felülírni. Azt vallom, hogy győztes csapaton ne változtass, így sem a munkatársi állományban, sem a szakmai programban nem lesz nagy változás idén. A Hangversenyközpontot továbbra is Kertész Ákos vezeti, a közművelődési tagintézmény Farkas Judithoz tartozik, a múzeumi tagintézményt pedig én vezetem majd – beszélt az átalakulásról Farkas László Róbert.Az új intézmény életében a legnagyobb változás az év vége felé várható, a Tóth József színházterem elkészültekor. Szentesen olyan színházat szeretnének működtetni, ami Kecskeméttel vagy akár Szegeddel is versenyre kelhet. – Őze Lajos városában mi mást is tehetnénk, a szentesiek régi vágya a színház újjáéledése. Egy „jóízű" népszínházat szeretnénk olyan, más városokban is sikeres darabokkal, amelyek vonzzák a nézőket. Egy színházi konferenciát is tervezünk tavasszal, olyan szakemberek részvételével, mint Herczeg Tamás, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója, Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója és Bezerédi Zoltán Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező – vázolta közeli terveit az igazgató.Hosszabb távon szeretnék megreformálni a nyári szabadtéri színházat is, hogy minden célcsoportnak szóljon, illetve Farkas László Róbert tervezi, hogy állami támogatással két éven belül saját, hétfős színtársulata legyen Szentesnek, valamint szeretnének gyermekszínházat, és tervezik a Péter Pál Polgárház nyári színpadának beindítását is.