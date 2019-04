5 dolog, amit feltehetőleg nem tudott Napóleonról

A programot vezető Andrew Roberts történész alaposan beleásta magát az archívumokba, többek között a híres hódító személyes levelezésébe, hogy lekövesse azokat a hadműveleteket, amelyek mindörökké megváltoztatták Európa térképét.



A kutatás során Napóleon titkaira is fény derült. TUDTA-E, HOGY NAPÓLEON...



...hat órát késett a saját esküvőjéről?



Josephine egykori férjét a forradalom során guillotine alá küldték, ezért a nő úgy érezte, a napjai meg vannak számlálva – elkezdte hát nagy kanállal habzsolni az életet. Ez keltette fel Napóleon figyelmét, aki nagyon gyorsan beleszeretett a nála hat évvel idősebb nőbe. A feljegyzések szerint a magabiztos katonatiszt Josephine társaságában egészen más habitust tanúsított: leste a nő minden mozdulatát, és elhalmozta ajándékokkal, vallomásokkal. Menyegzőjük azonban majdnem elmaradt, Napóleon ugyanis hat órát késett. Feldúlt érkezésekor csak ennyit mondott: „Bocsánat, hogy késtem, kezdjünk bele!" Megalázott feleségét végül úgy kárpótolta, hogy megmásította annak születési papírjait, azaz magával egyidősnek tűntette fel.



...egy brutális, de hatásos trükkel előzte meg, hogy a francia forradalmat követően az ország káoszba forduljon?



Az 1789-es francia forradalom kaotikus évei után végül 1795-ben 30.000 felfegyverzett ellenforradalmár indult Párizs felé, hogy megdöntse a kormányt. Napóleon, ez a nagyravágyó és ambiciózus katonatiszt kapta a feladatot, hogy néhány száz katonájával állítsa meg őket. Ekkor kitalálta, hogyan hatásos példát statuálni arra, hogy nem érdemes lázadozni: a Tuileriák Palotájánál már ágyukkal várta őket. Ezeket az ágyukat pedig kartáccsal (zsákokban lévő vasgolyók és sörétek) töltötte meg. Ezek valójával széttépték az elől álló embereket. A tömegnek azonnal elment a kedve a lázadástól, Napóleont pedig kinevezték hadvezérnek.



...közrendűekből válogatta össze a hadvezéreit?



Napóleon a hadi sikereit és villámgyors feltörését forradalmi ötleteinek köszönhette. Úgy vélte, hogy a származásnál sokkal fontosabb a tehetség, ezért a legfontosabb hadi pozíciókat hajlamos volt közrendűekre bízni. Vezérei többnyire középosztálybeli szabók, orvosok, kereskedők családjaiból származtak, de már bizonyították stratégiai rátermettségüket. Egyik leghívebb és legsikeresebb katonatisztje, Jean Lannes apja például egyszerű lovászlegény volt.



...belső bizonytalanságán úgy próbált felülkerekedni, hogy "N"-betűkkel vette körül magát?



Habár Napóleon kifelé magabiztosságot sugárzott, valójában tele volt komplexusokkal. Tisztában volt azzal, hogy a káoszból épp csak kilábaló Franciaországnak egy magabiztos vezetőre van szüksége – úgy döntött hát, hogy személyi kultuszt teremt magának: nevének első betűje ott díszelgett minden körülötte lévő tárgyon; rengeteg arannyal vetette körül magát; koronázási festményén babérkoszorút viselt (mint példaképe, Julius Caesar – gyakran hivatkozott is úgy magára, mint "az új Caesar"-ra).



...milyen bagatellnek tűnő, szimbolikus mozdulattal tett pontot a házassága végére?



Napóleonnak örökösre volt szüksége, birodalma igazgatását ugyanis nem hagyhatta csöppet sem rátermett testvéreire. Igen ám, de Josephine nem esett teherbe. Napóleon közben afférokba bonyolódott más nőkkel, és egyik szeretője még gyermekkel is megáldotta, akiből viszont nem csinálhatott örököst. Úgy érezte, el kell válnia Josephine-től. Mivel a magánéletben közel sem volt olyan határozott, mint az uralkodásban, ezért a császár egy szimbolikus tettel hozta felesége tudomására, hogy köztük mindennek vége: kávéjuk elkészítését mindig Josephine végezte, ő tett tejet és cukrot Bonaparte csészéjébe, ám a férfi 1809. egyik estéjén ezt nem engedte. A nő azonnal tudta, ez mit jelent.



