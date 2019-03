Indul az Ázsia Expressz 2.! Újabb hét páros vállalkozott arra, hogy belevág az egzotikus kalandba

Forrás: TV2

Újabb hét páros vállalkozott arra, hogy belevág az egzotikus kalandba, és versenybe száll Srí Lanka és India útvesztőin az akár 10 millió forintos fix fődíjért. Az új évadban olyan ismert duók csatlakoznak az utazós realityhez, akiket a való életben is szoros kötelék fűz egymáshoz. A verseny során az ázsiai terepen is már rutinosan mozgó Ördög Nóra terelgeti majd a hírességeket.Heteken át, több ezer kilométeren hét sztárpár, itthoni életüket hátrahagyva egy nem mindennapi kihívásban bizonyíthatja rátermettségét. Idén a páros megmérettetéseken túl a taktikai elemek és a csoportos feladatmegoldások is a megszokottnál nagyobb csavarokat rejtenek majd. A közismert szereplők hamarosan repülőgépre szállnak, hogy őrületes feladatokon keresztül Srí Lankát, majd Indiát is meghódítsák.A két ismert műsorvezető,éshosszú évek óta tartó barátságot ápol, legféltettebb titkaikat is megosztják egymással, kettesben azonban először csöppenek ilyen nem mindennapi szituációba.Az olimpiai bajnoki címmel büszkélkedő, Ádó és Sanyi a jégen már bizonyítottak, most viszont a korcsolyát hátrahagyva, a nyári hőséggel dacolva egy egészen új oldalukról mutatkoznak majd be.féltve óvja magánéletét a nyilvánosság elől, ám a műsor kedvéért kivételt tett, ésvág neki a kicsit sem hétköznapi útnak.nemrégiben debütált a képernyőn szerelmével, az Ázsia Expressz adásaiban azonban népszerűláthatják majd a nézők, a mezőny dögös kettőseként.tér vissza a képernyőre, míg az Exatlon Hungary bajnoki csapatának egykori oszloposamentorával és edzőtársával,küzd majd a legjobbnak járó címért.influenszert egy népszerű napi sorozat szereplőjeként ismerhette meg a közönség, de korábban már egy realityben is betekintést engedett a magánéletébe, az ázsiai megmérettetésben párja,szövetségeseként rajtol majd.Hamarosan kiderül, hogy melyik páros hogyan birkózik meg az extrém helyzetekkel és az embert próbáló feladatokkal, de Ördög Nóri is izgatottan várja a friss évadot, aki ismét családjával vág bele a rendhagyó utazásba.