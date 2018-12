Két musicalt vinne színpadra Szikora Róbert

Minden energiáját a özelgő nagykoncertre fordítja Szikora Róbert, aki hosszú évtizedek óta örvendezteti meg a özönséget a védjegyének számító csikidám stílussal. A zenész most nemcsak a özelgő nagykoncert kulisszatitkairól mesélt, de a róla észülő életrajzi filmről is."Annak idején Neményi Ádám ért fel a filmre, azonban az ő halálával a film terve is meghalt. Nem szeretné mással dolgozni, nagyon fájdalmas lenne" – mondta a 103.9 Sláger FM-en Szikora Róbert, aki tele van jövőbeli tervekkel."Az R-GO mű ödik tovább 2019-ben is. Évi 35-40 koncertünk van, járjuk az országot, vannak ülföldi fellépéseink is. Rengeteg tervem van, de ember tervez, Isten végez. ét musical ötletem is van, amit szeretné megvalósítani. Az egyik Gábor Zsazsa története, az egyetlen magyar, aki Hollywoodban igazán befutott és legenda lett. Szerintem ő a világ első celebe. A másik tervem Szent Erzsébet történetének feldolgozása. Vallásos ember vagyok, róla pedig kevesen tudjá , hogy egy magyar szent, akinek nagyon érdekes életútja volt. 2020-ra szeretném feldolgozni a történetét" - mondta Szikora Róbert a este 20:00-tól hallható Sláger Témában.