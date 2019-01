Kiderült mi a közös Emilioban és Marlon Brandoban

Emiliotól már mindenki megszokhatta, hogy gyakran szórakoztatja a nagyérdeműt különféle csínytevésekkel, viccekkel, egy-egy poénnal. Most azonban olyat mondott, hogy még feleségének is elakadt a lélegzete.



– Emilio az egyik este megkérdezte tőlem, hogy szerinte ő kire hasonlít. Bármit válaszolhattam volna, neki már megvolt, hogy kihez hasonlítja magát. Elővett egy fényképet és közölte, hogy ő kiköpött Marlon Brando. Elképesztően jót nevettem ezen – árulta el Tina Bódi Csabinak, miközben Emilio csak helyeselni tudott.



– Tiszta Marlon Brando vagyok ez nem kérdés. Lehet, hogy a testalkata miatt inkább az időskori énjére hasonlítok, de kicsit fogyok most még és olyan leszek, mint az ifjú Brando – mondta Emilio, aki családjával és Bódi Csabival még azt is megtárgyalta a Drága családom mai epizódjában, hogy esetleg közösen nyissanak éttermet.