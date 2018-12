Kukkants be a Bizaardvark című sorozat főszereplőjének életébe - interjú Olivia Rodrigóval!

– Igen, határozottan! Ő inkább egy csodabogár, aki nem igazán illik a többi gyerek közé a suliban. Néhány néző üzent nekem Instagramon keresztül, hogy ugyanezen mennek keresztül, és hogy a Bizaardvark segít nekik, hogy ne érezzék gáznak azt, hogy ők mások, és nem úgy viselkednek, ahogy az "elvárt". Paige úgy tekint a művészetre, mint egy kreatív önkifejezési módra, amivel az egyediségét tudja közvetíteni, és ez jó példa a nézők számára.

– Paige nagyon kedves, és nagyon sokat jelent számára a barátság. Ezek a tulajdonságok rám is jellemzőek. Nagyon kreatív is, szeret alkotni, és együtt énekelni a legjobb barátjával. Erre nekem is lehetőségem van a show során Madisonnal (Madison Hu, a sorozat másik főszereplője, aki Frankie-t alakítja – a szerk.). Szóval Paige egy nagyon aranyos karakter, és remélem, hogy rólam is hasonlóan vélekednek az emberek.–Eva, a My life as Eva című csatorna sztárja. Mindig nagyon menő videói vannak: a DIY (csináld magad) anyagai különösen szépek, és gyönyörű fotókat csinál. Ráadásul vendégszerepel a sorozatban, szóval fantasztikus, hogy együtt dolgozhattam egy olyan emberrel, akit már nagyon régóta csodálok.– Valószínűleg szépségápolással foglalkoznék. A sorozatban az Amelia Duckworth nevű karakternek (DeVore Ledridge játssza – a szerk.) van ilyen tematikájú csatornája, és nagyon élvezi. Állandóan a különféle sminkekkel kísérletezik, ugyanúgy, mint én otthon, csak YouTube csatorna nélkül.– Szeretem, mert szerintem a segítségével könnyebben ismerkedhetnek az emberek, tudnak üzeneteket írni, és olyan emberekkel találkozni, akikkel korábban még nem. Úgyhogy örülök, hogy egy olyan sorozatban dolgozhatok, ami az életemnek ezt a részét jeleníti meg. Ugyanakkor ez csak egy szelete a világnak, és fontos, hogy legyenek igazi, hús-vér barátaink is.– Igen, nagyon szeretek énekelni. A színészi karrierem előtt ezzel foglalkoztam, most pedig nagyon örülök, hogy a sorozatban mindkét szenvedélyemnek hódolhatok. Zongorázok, és Paige megformálásához meg kellett tanulnom gitározni is. Nagyon élveztem, mert már régóta szemezgettem ezzel.– Ez egy nehéz meló, így legelőször azt érdemes eldönteni, hogy valóban ezt akarod-e csinálni. Ha megvan az elhatározás, akkor nagyon keményen kell dolgozni, és tisztában kell lenni azzal, hogy az eredmények nem jönnek olyan könnyen. Nem szabad félni az elutasítástól, vagy attól, hogy esetleg nem kapsz meg egy bizonyos szerepet, mert ez nagyon gyakran előfordulhat. Kulcsfontosságú a rengeteg gyakorlás és tanulás, például a színészkurzusokon való részvétel is.– Mindent szeretek, ami kényelmes, például a tornacipőket és a farmereket is. Eléggé egyszerű a stílusom, de amikor premierekre megyek, vagy a barátaimmal találkozok, akkor különleges elemeket is belecsempészek az öltözködésembe. Próbálok kilépni a komfortzónámból.– Nem igazán, mert nem túl jó a koordinációm. Paige viszont boxol a sorozatban, szóval a szerep kedvéért belekóstoltam ebbe a sportba, és nagyon élveztem. Lehet, hogy folytatni is fogom.– Egyszerűen imádom Lorde-ot, az egyik kedvencem tőle a White Teeth Teens című szám.– A gyertyaszagolgatás! (nevet) Imádom a gyertyákat, bár a mamám tart tőle, hogy egyszer leégetem a házat.– A madaraktól tartok egy kicsit. A sorozatban egyszer egy madár volt a vállamon, és ez eléggé ijesztő volt számomra. Főleg attól féltem, hogy esetleg belecsíp az arcomba, de szerencsére minden rendben volt, és ez az élmény segített abban, hogy túltegyem magam ezen a félelmen.– Jó lenne, ha fotografikus memóriám lenne. Tudom, hogy ez valójában nem szuperképesség, hiszen jó néhány ember rendelkezik vele, de tök jó lenne, ha emlékezetből fel tudnám idézni azt a rengeteg dolgot, amiről valaha olvastam. Ez a tanulást is sokkal könnyebbé tenné.