Látott már embernagyságú hímes tojást? Ekkorát kapott Pécs városa - fotók

Ön tudja, hogyan kellene elraknia az autóról lecserélt gumit? Ilyen a helyes abroncstárolás

Több millió autós cserélte már vissza a téligumit a nyáriakra. A szakértők szerint még akkor is érdemes átvizsgáltatni a nyáriabroncsokat, ha szervizben tároltuk, és ott is cseréltetjük őket, mivel a gumikat eközben is érheti károsodás.