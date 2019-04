NyusziSTOP húsvétra - tudatos vásárlás, felelős állattartás

Húsvétkor, a nagy vásárlási forgatagban sokan felelőtlenül élő állatokat vásárolnak gyermekeik számára ajándékba. Sajnos már 150 forinttól vásárolható élő kiscsibe, pár ezerért pedig dísznyúl, melyet sokan arra használnak, hogy elkápráztassák gyermekeiket. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjének tapasztalata az, hogy az összevásárolt élő állatok ünnepek után legtöbbször unott terhek maradnak. Az állati jövevényektől sokan durva módon próbálnak megszabadulni.Gyerekek beszélnek a húsvéti nyusziról és az állattartás felelősségéről az állatvédők által készített videóban:Az ünnepek alatt az ajándékba összevásárolt élő állatok pillanatnyi mosolyt varázsolnak ugyan a családtagok arcára, de az idill hamar elmúlik: az aranyos füles vagy kiscsibe, ami húsvét napján a szőnyegen fickándozott, az ünnep után már csak unott teherként van a lakásokban. Gondot okozhat a családnak az állat táplálása, a lakást piszkító szőrzet és a rendszeresen keletkező ürülék (és bűz) is. Az élőállat szőrére vagy tollára ezeken felül egyre többen allergiásak is.Az Orpheus Állatvédő Egyesület munkatársai az elmúlt évek folyamán az állatoktól megszabadulás kapcsán durva / extrém esetekkel is találkoztak. Amellett, hogy a megunt kisállatokat dobozba zárva, az út szélére dobják ki, a díszhalaktól toalettbe lehúzással, madaraktól kalitkából kieresztéssel próbálnak megszabadulni. Egy etetéshez szokott háziállat ember nélkül életképtelen, ha utcára dobják, azzal a sorsa végérvényesen megpecsételődik. Ezen felül a megunt házi kedvencet kidobni Magyarországon bűncselekmény, a 2004. évi X. törvény kimondja, hogy ezért letöltendő börtön is kapható.Felelős állattartó az állat egész életére gondol, amikor állatot vásárol. Megfontoltság nélkül élő állat helyett van alternatíva: csoki díszeket, plüss figurákat - játékot vagy tartós emléktárgyakat. Készítsen szeretteinek saját kezűleg ünnepi ajándékot, meglepetést...Utcára dobva a háziállatként tartott nyuszi önálló életre képtelen. Az Orpheus Állatvédő Egyesület szegedi központja idén is próbál segíteni az ünnepek utáni kidobásra ítélt nyusziknak. Húsvét után egy hónapig, ha semmilyen más megoldás nincsen... utcára dobás helyett díjmentesen leadható az állatvédőknek minden megunt nyuszi. A www.ebangyal.hu felületén lehet felvenni az állatvédőkkel a kapcsolatot.