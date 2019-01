Ő énekli az amerikai himnuszt a Super Bowlon

Gladys Knight énekli az amerikai himnuszt a február 3-i Super Bowlon, az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjén - jelentette be az NFL és a CBS amerikai televízió.



"Büszke vagyok arra, hogy a hangommal egyesíthetem és képviselhetem az országunkat a szülővárosomban, Atlantában" - mondta a 74 éves énekesnő.



Az előadást a CBS élőben közvetíti.



A Midnight Train to Georgia és a That's What Friends Are For című slágereket jegyző Knight a Rock and Roll Hírességek Csarnokának tagja, eddigi pályafutása alatt hét Grammy-díjat nyert.



A soul császárnőjének is nevezett énekesnő előtt olyan sztárok énekelték az amerikai himnuszt a Super Bowlon, mint Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Beyoncé, Christina Aguilera, Lady Gaga és Neil Diamond.



A szünetben a Maroon 5 Los Angeles-i együttes és Travis Scott rapper zenél.