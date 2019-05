Pedofil papokról szóló dokumentumfilm rázta meg Lengyelországot

A "Tylko nie mów nikomu" (Csak senkinek se mondd el) című filmet, amely a gyermekkorukban papok által elkövetett szexuális visszaélés áldozataivá vált embereket mutat be, szombaton tették ki a YouTube videomegosztó portálra, hétfőig 7 millióan látták. A film ismert pedofil vádakat dolgoz fel, amelyeket eltussoltak a parókiák.



A bemutató után a lengyel katolikus egyház prímása köszönetet mondott az alkotóknak, Tomasz és Marek Sekielski testvérpárnak a "bátorságukért". Wojciech Polák érsek kijelentette: "Bocsánatot kérek mindenkitől, akit az egyház emberei részéről erőszak ért".



A film feltárja: egy szexuális visszaélésben bűnösnek talált pap, Darius Olejniczak számára megengedték, hogy továbbra is fiatalokkal dolgozzon. Olejniczak vasárnap lemondott papi hivatásáról.



Az egyik érintett pap Franciszek Cybula volt, aki 15 éven át - 1980-től 1995-ig - a Szolidaritás szakszervezet legendás alapítójának, a kommunizmus bukása után az első szabadon választott lengyel elnöknek, Lech Walesának a lelkésze volt.



"Nagyon szomorú, hogy kiderült, a lelkipásztorom, a gyóntatóm ilyen aljasul viselkedett" - mondta Walesa a Polska The Times című angol nyelvű napilap szerint hétfőn.



"Mi vagyunk mindnyájan az egyház, imádkoznunk kellene a papokért, és a főpapoknak cselekedniük kell" - idézte a lap Walesa szavait. A 75 éves Walesa azt javasolta, hogy vezessenek be pszichológiai teszteket a papnak készülők számára, hogy így zárják ki a visszaéléseket.



Lengyelország Európa egyik legvallásosabb országa, és a katolikus papok nagy társadalmi megbecsülésben részesülnek. A 38 milliós lengyel népesség közel 85 százaléka vallja magát katolikusnak, és 12 millióan járnak vasárnaponként misére. Lengyelországot sem kerülték el a katolikus egyházak tekintélyét világszerte megtépázó pedofil botrányok és a főpapság eltussolási szándékéval kapcsolatos vádak.



Márciusban a lengyel katolikus egyház tanulmányt hozott nyilvánosságra, amely szerint 1990 és 2018 között az egyház vezetői 625 gyermek ellen elkövetett szexuális visszaélésről kaptak jelentést. A gyermekek több mint fele 15 éves, illetve annál fiatalabb volt, az esetek 1950 óta történtek.



Thomas Sekielski rendező filmje abban időszakban elevenítette fel a vitát a papi pedofíliáról, amikor Lengyelország a május 23. és 26. közötti európai parlamenti választásokra készül - jegyezte meg a Reuters hírügynökség.



A kormányzó jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) a katolikus hitet a nemzetazonosság fontos elemének tartja, amelyet védelmezni kell. A PiS vezetője, Jaroslaw Kaczynski vasárnap szigorú büntetéseket helyezett kilátásba a pedofil esetek elkövetőinek.