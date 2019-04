Új klippel jelentkezett a The Sign

A miskolci származású, fiatal zenészekből álló The Sign 2012-ben alakult. Czinke Dani és Máté testvérek, Török Danival gyerekkori barátok, hozzájuk csatlakozott Kollár Ábel és Szentpétery Mózes. Egy hobbi garázsbandából díjnyertes és folyamatosan koncertező együttessé nőtték ki magukat, profin zenélnek, és rendszeresen megfordulnak országszerte a klubok és fesztiválok színpadain. Turnéztak már a Margaret Island-del és a Honeybeast-tel is. A srácok szerethető karakterük mellett egyedi zenei világukkal veszik le a lábáról a közönséget.



A The Sign első felvétele 2017 augusztusában megnyerte a Petőfi Rádió ’Saját zenéd’ versenyét, 2019-ben pedig a „Tékozló" című szám vívta ki a legjobb dalnak járó elismerést a keresztény zenei Szikra-díjátadón.

A miskolci garázsból egészen A DAL 2019 és a budapesti klubok színpadáig jutó banda dupla premierrel zárta a hetet, ugyanis nem csak vadonatúj videóklipje, hanem az első nagylemeze is most debütált.Fantasztikus zene és szöveg, ilyen az „Igazán", a The Sign legújabb felvétele. A dal ezúttal a szerelem már nem kezdeti, hanem az idővel egyre erősebbé váló szakaszáról szól, Czinke Máté (énekekes-gitáros-szerző) elmondása szerint az „Egyetlen" című számuk folytatása.„A zenét és a hangszerelést, a dal ívét Mózival (Szentpétery Mózes – basszusgitár) alkottuk meg, ezután következett az utómunka. Ebben a fázisban kerültek bele a zenébe a különböző effektek, ötletek. Az egész anyag DIY, tehát abszolút saját munka, ráadásul 100%-ban házilag készült, hiszen az otthoni stúdiónkban vettük fel." – mesélte Máté.A felvétel további különlegessége, hogy eredetileg egy kampányhoz készült.„Tavaly én is versenybe szálltam a gimnáziumom diákigazgató posztjáért, és az „Igazán" korai verziója volt az én indulóm. Bár a választást elbuktam, csak a második helyig jutottam, legalább egy „igazán" jó dalt nyertünk." – árulta el Mózes.A kreatív videóklip mesés elemeket is tartalmaz, és egy kis ízelítőt ad a szerethető fiúk humorából.Nézzétek meg elsők között az „Igazán"-t.A dal egyike azon kiváló szerzeményeknek, amelyek megtalálhatók a banda pénteken megjelent első nagylemezén , de a bemutatkozó korongon olyan izgalmas felvételek is hallhatók, mint az „Ő", a „Királylány" vagy az „Egyetlen", és még ezeken kívül is egyedi, különleges számokat kapunk a miskolci ötöstől.Az albumon a közönség átfogó képet kaphat a zenekar igazán sokszínű zenei munkásságáról és hitvallásáról, hiszen nem csak zeneileg, hanem szövegileg is elbűvölő anyagot készítettek a srácok.