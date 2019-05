Van egy brit zenész, aki még Paul McCartney-nál is gazdagabb

Hosszú évek óta először nem Sir Paul McCartney vezeti a leggazdagabb brit zenészek listáját: régi vetélytársa, az eddigi örök második Lord Andrew Lloyd-Webber ezúttal jelentősen megelőzte.



A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lap minden év tavaszán összeállítja névsorát - Rich List - a leggazdagabb ezer brit becsült vagyonáról, összesítve és személyekre lebontva.



A lap a teljes rangsor ismertetése előtt rendszerint külön közzéteszi kimutatását a brit könnyűzenei élet leggazdagabb szereplőinek vagyoni helyzetéről.



A teljes egészében vasárnap megjelenő Rich List 2019-ből kiválogatott, csütörtökön ismertetett zenei vagyonlistán az aktív zenészek és zeneszerzők rangsorát Lord Lloyd-Webber vezeti: a világhírű musicalszerző vagyona az új összeállítás szerint jelenleg 820 millió font (310 milliárd forint) a tavaly kimutatott 740 millió font után.



McCartney, a Beatles egykori dalszerzője és basszusgitárosa a tavalyi Rich List rangsorának élén szerepelt szintén 820 millió fontos bankszámlával, ám az idei lista szerkesztőinek becslése szerint vagyona azóta 70 millió fonttal 750 millió fontra csökkent, és Sir Paul ezzel a második helyre szorult vissza.



Ez nem azt jelzi, hogy a Beatles-dalok népszerűsége és az utánuk járó jogdíjak is csökkentek volna. Az idén 77 esztendős McCartney vagyonát ugyanis felesége, Nancy Shevell - egy hatalmas amerikai szállítmányozási dinasztia első számú, saját jogán is dúsgazdag társtulajdonosa - vagyonával összevonva számolják a Rich List összeállítói, ám a cég márciusban csődeljárást kezdeményezett maga ellen.



Paul McCartney az először éppen harminc éve, 1989-ben összeállított Rich List három évtizedes történetében a leggazdagabb brit zenész volt eddig, és szerepelt már az első vagyonlistán. Az idén azonban ő az egyetlen a Rich List zenészei közül, akinek a vagyona csökkent.



Az idei vagyonlista két éllovasához képest a brit rock más veterán szupersztárjai szinte látótávolságban sincsenek.



Sir Elton John a Rich List 2019 szerzőinek becslése szerint 20 millió fontos gyarapodással 320 millió fontot tudhat bankszámláján.



Sir Mick Jagger, a Rolling Stones szívműtét után lábadozó frontembere 15 millió fonttal 275 millió fontra növelte vagyonát.



A bandatársak közül Keith Richards 260 millió fonttal, Charlie Watts 155 millió fonttal, Ronnie Wood 85 millió fonttal szerepel az idei vagyonlistán.



A Beatles szintén prominens helyet foglal el a Rich List rangsorában. A néhai George Harrison felesége és fia, Olivia és Dhani 250 millió font közös vagyonnal a zenészlista hetedik helyén áll, az egykori dobos, Sir Ringo Starr 240 millió fonttal közvetlenül utánuk következik.



A fiatal zenésznemzedék mezőnyét Ed Sheeran vezeti, aki a Rich List 2019 szerkesztőinek becslése szerint egy év alatt 160 millió fontra - a tavaly kimutatott összeg kétszeresére - növelte személyes vagyonát.



Az idei vagyonlista összeállítói szerint Sheeran 94 tavalyi koncertjét összesen 4,86 millióan látták, és a fellépések jegypénztári bevételei meghaladták a 340 millió fontot; mindez rocktörténeti rekord.



A Rich List 2019 szerkesztői szerint a 28 éves Ed Sheerannek minden esélye megvan arra, hogy valamikor ő legyen az első brit zenészmilliárdos.



Sheeran mögött ezúttal a második helyre került Adele, a tavalyi éllovas. Az Oscar- és Grammy-díjas, sokszoros slágerlista-vezető fiatal londoni énekesnő és dalszerző a Rich List 2019 szerzőinek becslése szerint 10 millió fonttal 150 millió fontra gyarapította vagyonát.



A 30 esztendős ünnepelt sztár ezzel is messze a leggazdagabb brit énekesnő.



A Rich List 2019 szerint a rangsorban szereplő 40 leggazdagabb brit zenész és zeneszerző teljes vagyona jelenleg 7,721 milliárd font (2900 milliárd forint), 460 millió fonttal több, mint tavaly.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)