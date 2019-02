Videón mutatjuk, milyen lesz Európa egyik legmodernebb játszótere a megújuló Városligetben

Kép: ligetbudapest.hu

Fontos cél, hogy a különböző fogyatékkal élő gyermekek együtt tudjanak játszani egészséges társaikkal, ezért számos integrált játszóeszközt is telepítünk a parkrészre, melyeket akadálymentesen lehet megközelíteni. Célkitűzésünk, hogy az egész parknak és minden eszközének reflektálnia kell a társadalmi igényekre, vagyis a játékoknak és eszközöknek a fenntarthatóság, az esélyegyenlőség és a nem tipikus fejlődésű társak – például a fogyatékkal élők - integrációjának értékét kell közvetítenie"

A Liget, mint közösségi tér alkalmat ad a fiataloknak arra, hogy találkozzanak, ismerkedjenek egymással, a saját mindennapi mikrokörnyezetükből kilépve a város más területeinek lakóival, eltérő anyagi és kulturális helyzetű, társadalmi státuszú gyermekekkel töltsék szabad idejüket. Ebben a diverz környezetben a gyermekek rengeteget tanulhatnak az őket körülvevő társadalmi rendszerről, különböző szerepekben próbálhatják ki magukat, miközben a legtöbbet hozhatják ki a szabad idejükből, és új barátságokra, élményekre és tapasztalatokra tehetnek szert. A játszóterek koncepciója pedig hazánk kulturális és tudományos örökségén, népi hagyományain alapszik. A megújuló Városligettel hozzájárulhatunk ahhoz is, hogy Budapest legfiatalabb lakóinak életvitele a mostaninál egészségesebb legyen, hiszen parkunk úgy ad teret a fizikai aktivitásra, a friss levegőn való időtöltésre, hogy közben valódi alternatívát nyújt a videójátékokkal és egyéb beltéri, üléshez kötött tevékenységekkel szemben"

Családbarát fejlesztésekkel folytatódik a városligeti parkmegújítás, megkezdődik Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb játszóterének kivitelezése a Ligetben – jelentette be Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa.Az úgynevezetta park dél-keleti részén, ahol biztonságos környezetben, integrált és korosztályokra bontott játékelemeivel várja a gyermekeket és szüleiket 2019 őszén.A Liget Budapest Projektnek köszönhetően összesen 7 új játszótér kap helyet a megújuló Városligetben, melyek közül az első és egyben a legnagyobb munkálatai kezdődnek meg a napokban.A Nagyjátszótér a park dél-keleti részén, a Dózsa György út – Ajtósi Dürer sor kereszteződéséhez közeli területen épül fel, mely minden környező sétányról könnyen megközelíthető lesz, másfél méter magas, egyedi tervezésű kerítésén pedig öt bejárat lesz.A tervezési folyamatban pszichológusok, tájépítészek, pedagógusok mellett gyermekek (Városligeti Ifjúsági Tanácsadó Testület tagjai) is részt vettek. Mindezek eredményeképp a különböző korosztályok és a szülők igényei is visszaköszönnek a tervekben: a játszótér szerkezetét úgy alakítják ki, hogy a legkisebbek egy védett belső körben játszhatnak, miközben a szüleik kényelmes ülőalkalmatosságokon követhetik a gyerekek mozgását.A tervezők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy teret engedjenek a szabad játéknak, a játszótér kialakításával és eszközeivel inspirálják a gyerekek alkotóenergiáit. Jó példa erre az a nagy felületen kialakított homokos-vizes játszórész, amiből előásható fosszília-másolatok ösztönzik játékosan a tanulásra a kicsiket.Külön SMART-megoldásokkal kedveskednek azoknak a gyermekeknek, akik szeretnek mérni, számokban nyilván tartani mindenféle adatokat: egyes csúszdák kiírják majd, mekkora sebességgel suhannak rajtuk, illetve a homokos rész egy elkerített pontján ugrótávolságot is lehet majd mérni, a kijelző ekkor a pontos táv mellett a hasonló távot ugró állatot idéző grafikát is megjelenít.A Nagyjátszótér központi eleme egy háromszintes mászóka lesz, amelyet Szinyei Merse Pál Léghajó című festménye inspirált, elősegítve ezzel a játékos művészeti asszociációt.– mondta Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója., a Nagyjátszótér mellett kap helyet egy úgynevezett Terepjátszó, ahol. A terület félkörívben zárt és védett lesz, ahol a tér tagoltságát kihasználva helyez el az egyes játékzónákat. Egy félreeső részen, egy ún. Téröblözetbe kerül egy pumptrack pálya is, ahol izgalmas vonalvezetésű pályán gyakorolhatnak a BMX kerékpárosok.– emelte ki Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.A Nagyjátszótéren gyerekbarát, integrált illemhelyeket is kialakítanak, és pelenkázásra, szoptatásra alkalmas részeket is elkülönítenek.A munkálatok során a parkrész zöldfelülete teljesen megújul, aljnövényzetét rehabilitálják és új, ligethonos fákat is ültetnek.