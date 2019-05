A nemzetközi adóztatás az ÚNKP-ösztöndíjas nagyítója alatt

A gazdaságszabályozás és az európai uniós szakpolitikák iránt érdeklődik Czékus Ábel.

– ÚNKP-kutatásaimban azoknak az államoknak a szabályozását veszem górcső alá, ahol olyan ösztönzőket használnak, amelyek a belső piaci működés zavarát okozhatják – mondta Czékus Ábel. – Itt elsősorban olyan tőkemozgásokra kell gondolni, amelyek mögött nem feltétlenül van gazdasági racionalitás, vagy a szabályozás teret ad az adóoptimalizálásnak.– Az államközi kapcsolatoknak ez a területe leginkább a kettős adóztatást elkerülő egyezményekben manifesztálódik, de – tette hozzá az SZTE GTK ÚNKP-ösztöndíjasa – napjainkra az adóügyi információcsere is szerves részét képezi. Nemzetközi adóztatás alatt általában a gazdasági társaságok adóztatását értjük, vagyis középpontjában a társasági adóztatás áll.– Kutatásaimban a tagállami társasági adóztatás azon folyamatait tárom fel, amelyek a belső piac integritását esetlegesen veszélyeztethetik. Megvizsgálom azokat a szabályozási gyakorlatokat is, amelyek potenciálisan olyan ösztönzőként hatnak a vállalkozások adózói magatartására, hogy az adó megfizetésének helye elváljon a tényleges tevékenység kifejtésének helyétől. Elemzéseim tárgyát hat tagállam: Ciprus, Hollandia, Írország, Luxemburg, Magyarország és Málta, valamint a nem EU-tag, de a belső piachoz szorosan kapcsolódó Svájc és Liechtenstein társasági adóztatási szabályozásának vizsgálata képezi – sorolta az SZTE volt hallgatója.Egyetemistaként Czékus Ábel, az ÚNKP-ösztöndíj mellett, az SZTE Gazdaságtudományi Kar által nyújtott támogatást is elnyerte. Mivel kutatási témájához elsősorban külföldi szakirodalom érhető el, ezért elsősorban szakkönyvek vásárlására és adatbázis-előfizetésre használja fel a támogatást. Az ösztöndíjból a külföldi konferencián való részvétel költségeit fedezi.Az ÚNKP új pályázati felhívás, dokumentáció elérhető az SZTE honlapján a https://www.u-szeged.hu/oktatas/uj-nemzeti-kivalosagi/unkp-uj-nemzeti link alatt, vagy a http://www.unkpgov.hu címen.Kocsis Bernadett