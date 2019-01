Sok kávét iszik? Ne aggódjon, bármiből készülhet hóember!

Erre jó a kávéspohár hómentes időben - mondjuk a kirakatba nyilván havas időben sem tennének igazi havat. Fotó: olvasó-tudósító

Már a korábbi években is foglalkoztunk vele, mi mindenből készít a találékony magyar hóembert. Szép példákat is találtunk,- a gazembertől a sáremberig. Hozzátesszük, a Pohárember kicsiben már ebben a válogatásban is felbukkant. Egy év alatt azonban alaposan megnőtt, és melegebb helyre költözött az erkélyről: egy italbolt kirakatában találtunk rá az Anna-kútnál.