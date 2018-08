A hagyományos villanykörték után a halogén izzókat is betiltják az EU-ban

Közel 60 évvel azután, hogy elkezdték kivilágítani utcáinkat és otthonainkat, a halogén izzókat Európa-szerte betiltják szeptember 1-től, írja a The Guardian A fennmaradó készleteket az áruházak még értékesíthetik, a kisfeszültségű izzókra – például a sütők kivilágítására használt darabokra – pedig nem vonatkozik a tilalom.A tagországok szakértői 2008. december 8-án szavaztak a bizottság javaslatáról, amikor is arról döntöttek, hogy csak a hagyományos izzóknak kell-e menniük, vagy más, kevésbé energiatakarékos világítótesteknek is.A tagországok képviseletében szavazó szakértők végül úgy döntöttek, hogy a halogének egy szélesebb köre maradhasson a piacon, a hagyományos villanykörtéknek azonban le kell kerülniük a boltok polcairól. Az elfogadott javaslat szerint már 2009 szeptemberében megkezdődött az izzók fokozatos kivonása, 2012-re pedig az összes hagyományos izzótípus gyártása, illetve forgalmazása is befejeződött.Ennek a folyamatnak érkeztünk a következő állomásához, amikor is megtörténik a teljes átállás a környezetvédelmi és és energiahatékonysági szempontból favorizált LED-izzókra.