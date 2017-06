Győrfi Pál mutatta meg az újraélesztést a bokrosi Mars-gyárnál

A Marsnál 2014-ben történt tragédia: egy 24 éves fiatalember halt meg, akit megégetett a forró gőz.

– Egy élő emberrel is ugyanígy kell eljárni? Egy nőnek is van elég ereje benyomni a mellkast? – érdeklődött tegnap a bokrosi Mars Magyarország egyik dolgozója. A munkatársi napon újraélesztést mutattak be, Kovács Gábor elsőként kérdezett és jelentkezett, hogy kipróbálja egy bábun a szívmasszázst. – Nagycsaládos vagyok, soha nem lehet tudni, mikor van szükség erre a tudásra. Nagyon örülök, hogy kipróbálhattam, biztos valós helyzetben is neki mernék fogni – árulta el később.– Ha megmenthetjük egy ember életét, ne féljünk attól, hogy eltörjük egy bordáját, az majd meggyógyul – hangsúlyozta a bemutatót vezető Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Tőle tudjuk azt is: a szívmasszázs ütemét már nemcsak a szolgálat figyelemfelkeltő filmjében használt Bee Gees-sláger, a Stayin’ alive adhatja, hanem egy hazai csapat, az Irie Maffia Wake up című slágere is.– Minden évben rendezünk ilyen napot, most 773-an voltunk együtt. Ez azért is jó, mert ilyenkor mindenki találkozhat mindenkivel – mondta Szabó Gábor igazgató. Az idei rendezvény középpontjában a „Zéró sérülés" állt. A cég azért választotta ezt a mottót, mert Magyarországon tavaly több mint 23 ezer munkahelyi baleset történt – azaz ennyi ember vált munkaképtelenné három napnál hosszabb időre –, ebből 80 halállal végződött.Szerdán tíz munkaállomáson többek között az újraélesztéssel, a tűzoltással, a magasban végzett munkával ismerkedtek. A rendezvényen a cég 1-1 millió forintot is adományozott a csongrádi és szentesi tűzoltóknak, valamint a két város mentőszolgálatainak. Előbbi testületnél például közösségi terek felújítására, konditermi eszközökre, utóbbinál főként bútorokra költik a pénzt.