0-24 órás szolgálatban dolgozik a Közút, de a hóátfúvások gondot okozhatnak

Az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztást adott ki az ország jelentős részére intenzív havazás és helyenként hófúvás veszélye miatt. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. így a következő napokban is minden emberi és gépi erőforrásával, 12 órás váltott műszakokban dolgozik majd a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákon, a lehetséges helyeken pedig a megelőző sószórási munkákról is gondoskodik, de a közlekedőktől azt kérik, csak akkor induljanak útnak, ha előtte tájékozódtak az aktuális út- és látási viszonyokról., ezáltal hófúvásos szakaszok több térségben is kialakulhatnak. Ezen időjárási tényezők miatt egyes helyeken a közútkezelő folyamatos munkavégzése mellett is téliesebb útszakaszokra számíthatnak a közlekedők.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei a következő napokban is 12 órás, váltott műszakokban, 0-24 órás szolgálatot biztosítva végzik a szükséges téli útüzemeltetési feladatokat és annak koordinációját.A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az előírások szerint az egyes útszakaszok forgalomnagysága és az úthálózatban betöltött szerepük szerint látják el: először az autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a felüljárókon és hidakon kezdik meg a beavatkozást, ezt követik a településeket összekötő mellékutak, illetve alacsony forgalmú bekötőutak hóeltakarítása vagy síkosságmentesítése.Hófúvások idején ugyanakkor a hóeltakarítási munkák szó szerint szélmalomharcot jelentenek, mivel az erős szél folyamatosan visszahordhatja a havat a burkolatra. Ráadásul 30–40 km/órás széllökések felett a hófogó rácsok csak korlátozottan tudják tompítani a hóátfúvás kialakulását, mivel az erős szél nyomán a hófogók is megtelnek hóval, így azon a friss havat át tudja fújni egy-egy erősebb széllökés, ezért a burkolaton a hóeltakarítás után is szinte rögtön újra havas lehet a burkolat, mindaddig, amíg a szél nem áll el vagy mérséklődik.A téli hóeltakarításban és síkosságmentesítésben dolgozó nehézgépjárművek fordulóköre pedig akár 2–5 óra is lehet, ezen időszak alatt a várható időjárástól függően akár újabb 5–10 centiméternyi hó is hullhat a burkolatra, vagyis újabb beavatkozást kell végeznie a munkagépeknek, amíg a havazás el nem áll, addig pedig téliesebb útviszonyokra és lassabb haladásra kell a közlekedőknek felkészülni.A 2018. november 10-től kezdődő téli üzemeltetési időszakban, főleg a megelőző sószórás és az éjszakai fagyok megakadályozása érdekében eddig egyébként több mint 20 ezer tonna sót és 1,5 millió liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a közútkezelő munkatársai a 32 ezer kilométeres országos közúthálózatra.a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának weboldalán, aoldalon, az aktuális út- és látási viszonyokról, valamint forgalmi helyzetről.A friss baleseti és torlódással kapcsolatos hírekérhetőek el.Reggel 5 és este 22 óra között, nagyjából 3 óránként a következőországos, átfogó összesítéseket is olvashatnak a közlekedők az időjárási helyzethez kapcsolódó útviszonyokról.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli üzemeltetési feladataival kapcsolatos gyakori kérdés-válaszokat, valamint a közlekedők számára további hasznos téli tanácsokat a társaság november elején megújult weboldalán itt érhetnek el az érdeklődők.