A terrorizmussal gyanúsított szír férfi ügyéről tárgyalt a nemzetbiztonsági bizottság

Az ülésen meghallgatták a Terrorelhárítási Központ, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Információs Hivatal képviselőinek tájékoztatását. Halász János felidézte: információk szerint a Magyarországon elfogott férfiről, akit azzal gyanúsítanak a hatóságok, hogy az Iszlám Állam tagjaként tömeges kivégzésekben vett részt, kiderült, hogy "brüsszeli migránskártyával" rendelkezett. A kártyát 150 ezer forintnak megfelelő összeggel töltötték fel - tette hozzá.Hangsúlyozta: a Fidesz már korábban jelezte, hogy az Európai Bizottság által működtetett migránskártya veszélyes, mert alkalmas lehet a terrorizmus finanszírozására is. Név nélküli, pénzzel feltöltött bankkártyákat osztogatnak, különösebb ellenőrzés nélkül migránsoknak - fűzte hozzá.Közlése szerint csak januárban 64 ezren kaptak ilyen kártyát. Ki tudja közöttük hány terrorizmussal gyanúsítható ember lehet? - tette fel a kérdést. Mindez igazolja, hogy irányváltás szükséges a brüsszeli politikában, mert a mostani bevándorláspárti többség veszélybe sodorja az európai embereket, Európa biztonságát, és terrorizmust, állandó fenyegetést hoz a kontinensre - mondta Halász János. Mirkóczki Ádám örvendetesnek nevezte, hogy a terrorizmussal gyanúsított szír férfinek nem sikerült a magyar hatóságok szűrőjén átmennie. Magyarország csupán tranzitállomás volt számára, a hatóságok továbbra is vizsgálják a kapcsolatrendszerét - fűzte hozzá.Arról is szólt: az ülésen javasolta, hogy a bizottság támogassa, történjen meg a különböző státusszal Magyarországra érkező, nem magyar állampolgárok nemzetbiztonsági átvilágítása is. A kormánypárti többség leszavazta a javaslat tárgysorozatba vételét - mondta Mirkóczki Ádám.Az ülésen az is kiderült, az Új-Zélandon tömeggyilkosságot elkövető férfi korábban ugyan járt Magyarországon, de csak néhány órát töltött Budapesten és nincs olyan információ, hogy magyar kapcsolatai lehettek - közölte a bizottsági elnök.Március 15-én az új-zélandi Christchurchben két mecset ellen követtek el terrortámadást, amelyben ötvenen meghaltak és ötvenen megsebesültek. A történtek gyanúsítottja egy 28 éves ausztrál férfi.