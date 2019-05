EP-választás - Hidvéghi: a bevándorláspárti Timmermans a migránsok betelepítésére készül

A bevándorláspárti baloldal csúcsjelöltje, Frans Timmermans a migránsok betelepítésére készül - jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdai budapesti sajtótájékoztatóján, reagálva az európai parlamenti (EP-) választási csúcsjelöltek előző napi németországi televíziós vitájára.



Frans Timmermans "az úgynevezett szolidáris menekültügyi rendszerről prédikált", azonban ez valójában nem lenne más, mint a határvédelmi kerítés elbontása, a migránskvóták bevezetése és a bevándorlók betelepítése az Európai Unióba - mondta Hidvéghi Balázs.



Szerinte Timmermans - akit Soros György egyik legszorosabb szövetségesének nevezett - minden egyes megszólalása mutatja, hogy ha ő kerül a brüsszeli bizottság élére, akkor nem megállítani, hanem támogatni fogja a bevándorlást. A szocialisták csúcsjelöltje legalizálni akarja a gazdasági bevándorlást, be akarja vezetni a kvóták rendszerét, a mindezt elutasító országokat pedig megbüntetné - tette hozzá.



A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, ezekhez a migrációpárti lépésekhez a brüsszeli tervek már készen állnak, az elmúlt években az Európai Bizottság és az Európai Parlament is számos erre irányuló döntést hozott vagy készített elő.



Ezek közé sorolta, hogy csökkenteni akarják a tagállamok határvédelmi jogát, be akarják vezetni a migránskvóták kötelező rendszerét, továbbá a migránsvízumokat, folytatnák a migránskártyaprogramot, még nagyobb pénzügyi támogatást adnának a migrációt pártoló, általában Soros Györgyhöz kötődő szervezeteknek, a bevándorlást ellenző országok pénzügyi támogatását csökkentenék, és kísérleti bevándorlási programokat indítanának afrikai országokkal.



Hidvéghi Balázs közölte: Timmermans a mostani vitában is támadta a bevándorlást elutasító Magyarországot, és a hírek szerint rövidesen ismét ide utazik, az "itteni bevándorláspárti szövetségeihez", például ahhoz az MSZP-hez, amelynek egyik képviselője a minap ígérte meg az európai szocialistáknak a határkerítés lebontását.



A fideszes politikus arra kérte a magyar embereket, hogy a május 26-i EP-választáson "üzenjük meg Brüsszelnek: a bevándorlást meg kell állítani". Ehhez olyan EP-képviselőkre van szükség, akiknek Brüsszelben is Magyarország lesz az első, akik nemet mondanak a bevándorlásra - hangsúlyozta.



Azzal kapcsolatban, hogy Manfred Weber néppárti csúcsjelölt szerint Magyarország rossz irányba tart, Hidvéghi Balázs úgy reagált: Manfred Weber megsértette a magyarokat, amikor azt nyilatkozta, hogy a magyarok szavazataival nem akar európai bizottsági elnök lenni. Amíg ezt a sértést nem korrigálja, addig nem számíthat Magyarország támogatására - közölte.



Jelenleg azt látni, hogy az Európai Néppárt (EPP) "sodródik a bevándorláspárti baloldal irányába", ami a Fidesz szerint rossz irány - mondta. Kijelentette: az EPP-nek el kellene utasítania a bevándorlást, és nyitottságot kellene mutatnia az együttműködésre más jobboldali pártokkal. A Fidesz azt szeretné, hogy a néppárt a hagyományos kereszténydemokrata, nemzeti alapon álló és a bevándorlást elutasító irányba forduljon - fűzte hozzá.



Arra a felvetésre, hogy Frans Timmermans szerint a 2015-ös menekültválság idején a német kancellár, Angela Merkel "az emberségességével megmentette Európát", a kormánypárt kommunikációs igazgatója azt mondta: a Fidesz szerint nem emberséges Európát veszélybe sodorni, beengedni illegális bevándorlók tömegeit - köztük terroristákat is -, ehelyett a határok megvédését tartják emberségesnek, és azt, ha ott segítenek, ahol nehézségekkel küzdenek.



Arra a kérdésre, hogy egy video tanúsága szerint az MSZP-s Ujhelyi István arra kérte a Jobbikot, legyenek harcostársak, Hidvéghi Balázs úgy reagált: ezek a szereplők a hatalomért és a pénzért mindenre képesek. Különösen érdekesnek nevezte, hogy a Jobbik összeáll a kerítésbontó szocialistákkal, és hogy az MSZP-sek összeállnak az antiszemita Jobbikkal.