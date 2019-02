Hidvéghi: Dobrev Klára szemrebbenés nélkül megszavazná az összes brüsszeli bevándorláspárti javaslatot

A Fidesz szerint abban biztosak lehetünk abban, hogy Dobrev Klára "szemrebbenés nélkül megszavazná az összes brüsszeli bevándorláspárti javaslatot". Gyurcsány Ferenc és pártja ugyanis európai egyesült államokat akar, és újdonsült listavezetőjük ismét világossá tette, hogy a DK politikusai továbbra is Brüsszel érdekeit képviselnék Magyarországon - reagált a DK listavezetőjének keddi budapesti sajtótájékoztatójára a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hidvéghi Balázs sajtótájékoztatóján úgy folytatta: Gyurcsány Ferenc és társai a brüsszeli bevándorláspárti politika egyik leghangosabb képviselői Magyarországon.A DK európai parlamenti képviselői az elmúlt években is minden brüsszeli bevándorláspárti javaslatot megszavaztak: támogatták a migránsvízum és a kötelező kvóta bevezetését, a Soros-szervezetek támogatásának növelését, a migrációt elutasító országok megbüntetését - mutatott rá.Hidvéghi Balázs kiemelte Niedermüller Péter tevékenységét, mint mondta, a DK európai parlamenti képviselője kifejezetten aktívan vesz részt ezeknek a terveknek a kidolgozásában. Főelőadója például a menekültügyi ügynökség létrehozásáról szóló javaslatnak, amely beleszólhatna, ellenőrizhetné és csaknem felül is írhatná a menekültügyi eljárást egy-egy tagállamban. Ugyancsak támogatja a tagállamok határvédelmi jogának gyengítését is - tette hozzá.Dobrev Klára jelölése ugyanakkor más fontos kérdéseket is felvet - mutatott rá a politikus -, úgy tűnik, hogy Gyurcsány Ferenc felesége szívesen venné az európai parlamenti képviselőséggel járó mentelmi jogot is. "Dobrev Klára ugyanis úgy akar az Európai Parlamentbe menni, hogy a mai napig nem válaszolt arra a kérdésre: hogy mi is volt az ő igazi szerepe a Czeglédy-botrányban".Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc és a családi cég, az Altus ügyvédje a vádemelés szerint egy bűnszervezetet működtetett, amely 6 milliárd forintos adócsalásban érintett - emlékeztetett. Dobrev Klára pedig nemcsak szoros kapcsolatban állt Czeglédyvel, hanem még kölcsönt is adott neki az Altusból, abból a társaságból, amelyet Brüsszel közvetlenül támogat - hívta fel a figyelmet.Gyurcsányék családi cégével ugyanakkor az Európai Bizottság 1,5 milliárd forint értékű megbízási szerződést kötött - idézte fel."Mi már akkor is jeleztük, hogy számunkra elfogadhatatlan, hogy Brüsszel nyíltan támogat egy aktív ellenzéki politikust a családi cégen keresztül. A politikus ebből a pénzből politizál", és úgy tűnik, hogy a jelek szerint még pénzel is egy bűnszervezetet - fogalmazott.A kormánypártok a nemzetek Európáját támogatják - hangsúlyozta, hozzátéve: a brüsszeli központosítási törekvések, amelyek felülírják a nemzetállamok szerepét a döntéshozatalban, egy szűk elitnek kedveznek, vagy az oda bejárással rendelkező hálózatok képviselőinek, mint amilyen Soros György is - szögezte le.A politikus kérdést kapott arról, hogy kedden meghiúsult az Országgyűlés mentelmi bizottságának ülése. Ezt Hidvéghi Balázs úgy értékelte: "az ellenzék felült a bohócvonatra, és nem tud leszállni róla". A bizottság ülésén olyan ügyről volt szó, amelyről az ellenzékiek akartak tárgyalni. A házszabály a kérdésében egyértelmű: a fegyelmi ügyeket a bizottságban zárt ülésen kell megvitatni, amelytől a levezető elnök nem térhet el.