NVB: kilenc lista lesz az EP-szavazólapon

Összesen kilenc listát vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a május 26-i európai parlamenti (EP-) választásra, ennyi lista szerepel majd a szavazólapon.



Az NVB csütörtöki ülésén nyilvántartásba vette a Magyar Munkáspárt és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listáját, mert a bejelentések megfeleltek a törvényben támasztott követelményeknek. Már korábban nyilvántartásba vette az NVB a Jobbik, a Fidesz-KDNP, a Momentum Mozgalom, a Mi Hazánk Mozgalom, az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a DK listáját, így összesen kilenc lista szerepel majd a szavazólapon.



A most nyilvántartásba vett listák közül a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listáján hat név van (a listát Döme Zsuzsanna vezeti), a Magyar Munkáspárt listáján pedig öt jelölt van (a listát Thürmer Gyula vezeti).



Nem volt meg a listaállításhoz szükséges 20 ezer érvényes ajánlása az Egységes Magyar Nemzeti Néppártnak és a Tea Párt Magyarországnak, így ezen listák nyilvántartásba vételét az NVB visszautasította. Az Egységes Magyar Nemzeti Néppártnak a leadott 2901 íven 17 167 érvényes ajánlása volt, a Tea Párt Magyarország pedig mindössze 254 ajánlást tartalmazó ívet adott le, ezeken összesen legfeljebb 2032 érvényes ajánlást lehetett volna leadni. A listák bejelentésére kedden 16 óráig volt lehetőség, ezután a Nemzeti Választási Iroda (NVI) ellenőrizte az ajánlások érvényességét.



Az NVB kedden kisorsolta a listák szavazólapi sorrendjét is: 1. MSZP-Párbeszéd, 2. Magyar Kétfarkú Kutya Párt, 3. Jobbik Magyarországért Mozgalom, 4. Fidesz-KDNP, 5. Momentum Mozgalom, 6. Demokratikus Koalíció, 7. Mi Hazánk Mozgalom, 8. Magyar Munkáspárt, 9. Lehet Más a Politika.



A szavazólapon szerepel majd a jelölőszervezet (több esetén jelölőszervezetek) neve, emblémája és az első öt jelölt neve.



Az NVB ülésén Pálffy Ilona, az NVI elnöke kérdésre válaszolva elmondta: eddig mintegy 160 választópolgár kérte az irodától a tájékoztatást, hogy mely pártok ívén szerepel az aláírása. Közölte azt is, hogy kettőnél több pártnál nem szerepelt egyetlen választópolgár neve sem.



Az informatikai rendszerben az ajánlások ellenőrzésekor a választási iroda rögzíti, hogy a választópolgár ajánlott-e listát, és ha igen, melyiket; erre azért van szükség, mert egy választópolgár ugyan több listát is ajánlhat, de egy listát csak egyszer. Így kérésre az iroda meg tudja mondani, hogy a választópolgár adatai melyik lista ellenőrzött ajánlásai között szerepelnek.



A NVI az ajánlóíveken szereplő személyes adatok közül az érintett kérelmére csak azokról köteles tájékoztatást adni, amelyeket ellenőrzött. Az NVI ugyanis csak addig folytatta a tételes ellenőrzést, amíg az érvényes ajánlások száma elérte a listaállításhoz szükséges számot.



