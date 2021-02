Arthur Brand: Hitler lovai

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Annak idején hatalmas siker volt Dan Brown Da Vinci kód című műve. A regény titka abban rejlett, hogy kiválóan ötvözte a fikciót és a valóságot, a művészettörténetet és a krimit. Valós helyszíneken, valós épületek között, valós tárgyak körül folytak az események, így az ember amellett, hogy remekül szórakozott, sokat tanulhatott is.

Nos, Arthur Brand könyve mindettől csupán abban különbözik, hogy a leírt események is valósak. Bár a történetet akár egy jó fantáziával megáldott író is szőhette volna, sőt akár egy újabb Dan Brown-kötet is lehetne, a Hitler lovai egy valós műkincsvadászat története, szórakoztató regény formájában elmesélve. Főszereplője nem más, mint az író, aki 2015-ben megtalált több, megsemmisültnek hitt náci műalkotást, köztük Hitler kedvenc kompozícióját, Thorak Lépkedő lovait. A robosztus szobor egykor a Birodalmi Kancellária udvarát ékesítette, olyan szögben elhelyezve, hogy Hitler ráláthasson a dolgozószobájából. Sokáig azt hitték, hogy ez az alkotás Berlin ostromakor megsemmisült, Brand azonban néhány éve fülest kapott arról, hogyan cserélnek iszonyatos összegekért gazdát náci műkincsek a feketepiacon. Nyomozása során pedig hamar kiderült, Thorak lovairól is úgy tartják, átvészelték a bombázásokat, hiszen színes fotók készültek róluk a nyolcvanas évek végén egy kelet-németországi szovjet laktanya területén, több másik monumentális náci szobor társaságában. És bár onnan eltűntek, valahol még mindig léteznek, hiszen éppen a 21. század illegális műkincskereskedelmének egyik legnagyobb üzletét akarják ennek kapcsán lebonyolítani: 8 millió euróért árulják. Mindez azért is érdekes, mert ha valóban létezik, a szobor a német állam tulajdona.

Brand az ügy felgöngyölítése érdekében texasi olajmágnásnak álcázva magát lemerült a máig létező náci alvilágba, ahol újfasiszták és volt KGB-ügynökök hozzák a szabályokat, és eurómilliókért cserélnek gazdát a Harmadik Birodalom relikviái. A műkincsvadászat másfél éve alatt pedig hihetetlen dolgokra derített fényt. Beszélt például Heinrich Himmler lányával, akit újfasiszta körök szinte istenítenek és aki egy egész szervezetet irányított haláláig. Feltárta, hogyan fonódik össze az alvilág, a műkincskereskedelem és a politika, nem mellesleg az is kiderül, hogy sokszor a legtökéletesebben felépített terv is dugába dőlhet néhány szerencsétlen véletlen vagy tudatlan nézelődő miatt. Nyomon követve a szobor útját azt is kiderítette, hogyan lehet észrevétlenül szállítani és rejtegetni több méteres, sok tonnás műalkotásokat, és amikor eljutott végcéljához, arra is rá kellett jönnie, hogy sokkal többmindent fedezett fel, mint amire eredetileg számított.

Hitler lovai egy hat tartományra kiterjedő razzián kerültek elő. A műalkotásokra a Rajna-vidék-Pfalz tartománybeli Bad Dürkheimben bukkantak rá, egy raktárban. Ugyanitt egyébként megtalálták a náci vezér egyik kedvenc képzőművészének több emelet magasságú domborművét is és több másik szobrot. Brandt-nek nem ez volt az első nagy fogása: korábban benne volt Júdás evangéliumának megtalálásában, mely az egyetlen létező példány a világon, rábukkant Oscar Wilde ellopott gyűrűjére és az ő nevéhez fűződik egy 70 millió eurós Picasso-festmény visszaszolgáltatása is jogos tulajdonosának. Hogy miért pont erről a kalandjáról írt regényt, nem tudni, de az biztos, hogy jól tette, mert egy izgalmas, fordulatos könyvet kapott az olvasó, melynek külön értéket ad, hogy minden szava igaz.