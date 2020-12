„Párszor rosszul lettem” – Kapás Bogi őszintén vallott a betegségéről (videó)

Sok rossz történt vele 2020-ban, de azért szép emlékeket is őriz erről az évről. Kapás Boglárka tele van tervekkel és optimizmussal.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mint ismert, világbajnok úszónőnk múlt szerdán rosszul lett a kaposvári országos bajnokságon. Sűrű éve volt koronavírus-fertőzéssel és a nemrég kiderült autoimmun-betegséggel – ugyanakkor az eljegyzéséről is emlékezetes marad számára az év. Most a MÚSZ stábjának őszintén beszélt arról, hogy pontosan mit is lehet tudni jelenleg a betegségéről, hogyan tud vele együtt élni, és persze a jövőjéről, a 2021-es céljairól is.